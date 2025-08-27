Badvärd till Hammerdal och Gäddede
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen / Säkerhetspersonalsjobb / Strömsund Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Strömsund
2025-08-27
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen i Strömsund
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar. Kvalifikationer
Du ska ha goda kunskaper i simning samt HLR utbildning. Även önskvärt med genomgången livräddningsutbildning.
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1382154". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Arbetsplats
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Kultur- och Fritidschef
Lars-Eric Bergman lars-eric.bergman@stromsund.se 0670 - 162 95 Jobbnummer
9477454