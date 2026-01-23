Badvärd Jubileumsparken sommaren 2026
2026-01-23
Om Passalen
Passalen är en ideell förening som verkar för ett mer inkluderande samhälle som ser potentialen i alla barn. Vi skapar inkludering för barn och unga med funktionsvariation som behöver stöd med att organisera sin fritid, hitta en kompis eller prova på att feriearbeta samt bedriver verksamhet som främjar möten mellan människor.
Passalen är kollektivavtalsanslutna och finns på flera orter i Sverige. Som anställd hos oss utvecklas och lär du på arbetet och bidrar till ett mer inkluderande och socialt hållbart samhälle.
Om Jubileumsparken
Jubileumsparken ligger i Frihamnen i Göteborg. Här kan du bland annat besöka hamnbadet, prova på segling, kanotpaddling eller besöka bastun. Sommaren 2023 öppnade en grönare och större park med fler pooler och 2024 var det återinvigning av den populära bastun.
Jubileumsparken drivs av föreningen Passalen genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap), mellan Passalen och Göteborgs stad. Tillsammans med Göteborgs Stad tar vi oss an utmaningen att göra Jubileumsparken till en öppen och inkluderande mötesplats där alla ska känna sig välkomna.
Badvärd
Vi söker nu badvärdar till sommarens högsäsong. Som badvärd tar du emot besökare som vill bada och simma i poolerna. Du ansvarar för säkerhet och trivsel i och runt poolen, och ser till att anläggningen är ren och säker för besökarna. Arbetet är mycket socialt och du kommer få samarbeta med kollegor och träffa många besökare.
Som badvärd rör du dig på badpontonen och bevakar vattnet och badare. Du är ansvarig för att det skall vara tryggt och säkert för alla besökare.
Exempel på arbetsuppgifter
• Välkomna besökare och informera om parkens regler
• Städa omklädningsrum, bastu och toaletter
• Hålla rent på badpontonen.
• Bevaka poolområdet och ansvara för en säker badmiljö
• Hålla koll på bastun
• Ansvara för brandskyddet
• Hålla rent i parken
• Planera och hålla i olika aktiviteter
• Hålla i simträning för barn och vuxna
Omfattningen av tjänsten är kvällar och helger för utbildning under våren och arbete under hela sommarsäsongen motsvarande runt 60%!
Om dig
Vi söker dig som är intresserad av att bli en del av Jubileumsparken och bidra till att utveckla platsen.
Det är viktigt att du har god vattenvana och simkunnighet och kan visa upp dessa färdigheter innan du tillträder tjänsten. Livräddarutbildning, simerfarenhet och erfarenhet från arbete på badanläggningar är meriterande men är inget krav.
Utbildning och att få lära sig på plats är en del av arbetet och det viktigaste är att du har rätt inställning och personlighet. Du tycker om att arbeta utomhus i alla väder, tycker om att möta nya människor och tar gärna egna initiativ. Du ser säkerhet som en viktig del och är inte rädd att rycka in om en besökare behöver hjälp.
Vidare är du öppen för att hålla i olika aktiviteter. Vi lägger stor värdering i personlighet, och vi ser det som viktigt att du har ett personligt driv att vilja utveckla Jubileumsparken och komma med idéer.
Vi tror att du som söker
• är nyfiken på att möta personer som är olik dig själv och mån om att alla känner sig sedda och inkluderande i sociala sammanhang
• är självgående och initiativtagande, då det ofta krävs att du tar egna beslut på plats
• är strukturerad, tålmodig och har förmågan att behålla lugnet i stressiga situationer
Utöver dessa förmågor förväntas du följa dina schemalagda tider och trivas med att samarbeta med annan personal på plats.
Meriterande för tjänsten
• Erfarenhet av arbete vid badanläggning
• Utbildning i livräddning
• Utbildning/erfarenhet av simträning
• Erfarenhet av serviceinriktat arbete
• Om du kan jobba hela perioden
• Hjärt- och lungräddningsutbildning
Då Jubileumsparken är en allmötesplats välkomnar vi alla ansökningar. Bland det viktigaste för oss är att vi har en bra mix av anställda. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Till den här anställningen kan du inte heller skicka med ett CV, utan försök i stället fylla i ansökningsformuläret så noggrant som möjligt.
Jubileumsparken har öppet året om, och obligatoriska utbildingar börjar på kvällar och helger i maj månad. 13 juni börjar sommarsäsongen i parken. Från och med då skall personalen vara tillgänglig för att kunna arbeta fullt ut under sommaren.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
417 70 GÖTEBORG
Projektledare
Projektledare
Magnus Sjöberg magnus@passalen.se
9700190