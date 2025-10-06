Backa förskola söker förskollärare
2025-10-06
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar.
Du ska tillsammans med dina kollegor på hela förskolan göra detta till en förskola som alla barn, föräldrar och personal går till med glädje. På olika sätt driver du utvecklingen av inspirerande lek- och lärmiljöer, både inom- och utomhus, efter barnens behov och intressen.Kvalifikationer
Som förskollärare hos oss är det viktigt att,
* Du har förmågan att skapa goda, ärliga relationer med barn och vuxna och vet att ett gott bemötande med ett professionellt förhållningssätt är avgörande faktorer för barns utveckling och lärande. Ditt arbetssätt är inkluderande med ett interkulturellt förhållningssätt.
* Du har barnen i fokus, du är nyfiken, lyssnar in och är omsorgsfull i ditt möte med våra yngsta medborgare.
* Du kan omsätta de estetiska uttryckssätten i vardagen som ett stöd i barns utveckling och lärande.
* Du tar ansvar för att den pedagogiska miljön är kreativ, estetisk och full av möjligheter för barns lekfulla lärande och utforskande
* Du trivs med att undervisa utomhus samt har ett stort intresse och nyfikenhet för naturen.
* Du har en stor ansvarskänsla och är drivande i ditt uppdrag.
* Du har förmåga att systematiskt planera, genomföra, analysera samt följa upp och dokumentera barns lärande för att utveckla din undervisning.
* Du har mod och är kreativ för att anta de utmaningar som finns i arbetet och vill gärna utvecklas inom yrket.
* Du vill arbeta för ett kollegialt lärande där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans och blir bättre tillsammans.
* Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som förskollärare hos oss vill du vara med och forma verksamheten,
* Du har god samarbetsförmåga, goda kunskaper och en förtrogenhet med skollagen och förskolans läroplan.
* Du bidrar med nyfikenhet, arbetsglädje och självledarskap och möter upp Ystad kommuns värdeord: Tillit-Mod-Delaktighet-Professionalitet på ett självklart sätt.
* Du sprider arbetsglädje och är genuint engagerad i ditt yrke.
* Du vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för barn, vårdnadshavare och kollegor.
Med barnen i fokus ser du verksamheten som en helhet och trivs i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens.
Det är viktigt att du ser olikheter som en tillgång och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning enligt Skollagen.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
