B2C-Säljare till spännande företag!
Heex AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heex AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Göteborg
eller i hela Sverige
B2C-Säljare till spännande företag!
Är du den som älskar att skapa nya kontakter, öppna dörrar och lägga grunden för affärer som växer? Vi söker dig som kombinerar driv, nyfikenhet och kommunikativ skicklighet. Vår uppdragsgivare är ett mycket spännande företag inom byggbranschen med ett gott rykte och stadig tillväxt sedan start. Nu vill man utöka säljteamet med ytterligare en engagerad medarbetare.
Vad jobbet innebär:Du blir första kontakten med potentiella kunder via telefon, mail och sociala medier.
Du identifierar beslutsfattare och skapar intresse för företagets lösningar.
Du bokar kvalificerade möten åt säljteamet och ser till att varje kontakt räknas.
Du deltar i utveckling av processer och strategier för att maximera försäljningen.
Vi tror att du:Har tidigare erfarenhet av försäljning, kundkontakt eller telemarketing.
Är målmedveten, uthållig och trivs med att nå resultat.
Har förmågan att snabbt bygga förtroende och engagemang över telefon.
Är självgående, men uppskattar att arbeta i team.
Vår uppdragsgivare erbjuder:En chans att växa inom ett dynamiskt försäljningsteam.
Grundlön + attraktiva bonusar.
Kontorstider med flexibla möjligheter till delvis distansarbete.
Tjänsten är på heltid med sedvanliga villkor enligt kollektivavtal.
En kultur där initiativ och kreativitet uppmuntras.
Om du vill bli en nyckelspelare i ett säljteam som ständigt utvecklas, skicka in din ansökan idag! Under rekryteringsprocessen får du mer information om vår uppdragsgivare. Vid eventuella frågor, kontakta Henrik Nordh, henrik.nordh@heex.se
. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580) Jobbnummer
9674963