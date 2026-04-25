B chaufför

2026-04-25
DISTRIBUTIONSCHAUFFÖR SÖKES - MJÖLBY & OMNEJD
Yasmin Nordic Group AB
Vi söker omgående en för ett uppdrag som startar så snart som möjligt och löper till och med den 30 juni, med goda möjligheter till förlängning. Anställningsformen är timanställning till och börja med.
OM UPPDRAGET
Tjänsten utgår från Mjölby och du kommer att köra i närområdet. Uppdraget kan vissa veckor innebära arbete på andra orter i Sverige, vilket kräver att du är flexibel och bekväm med att övernatta måndag-torsdag vid behov. Vid sådana tillfällen tillhandahåller vi boende samt ersätter resor och traktamente enligt gällande regler.
Som chaufför framför du en lätt lastbil och ansvarar för att leverera avfallskärl till hushåll längs planerade rutter.
DINA ARBETSUPPGIFTER
• Leverans och hämtning av avfallskärl hos kunder
• Last och urlastning av kärl
• Skanning och korrekt hantering av leveransdokumentation
• Ge god service vid kundkontakt
VI SÖKER DIG SOM HAR
• Giltigt B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• God fysisk kapacitet och förmåga att arbeta i ett högt tempo
• Ett serviceinriktat och punktligt arbetssätt
• Ordningssinne och struktur i ditt arbete
• Flexibilitet och möjlighet att resa och arbeta på annan ort vid behov
Krav.
1.Tidigare erfarenhet av transport eller yrkestrafik minst ett år av att köra lätt lastbil.
2, Rent i belastnings register, Bakgrunds kontroll kommer utföras.
VAD VI ERBJUDER
• Timanställning med möjlighet till förlängning
• Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Moderna fordon och utrustning
• Boende, traktamente och reseersättning vid arbete på annan ort
HUR DU ANSÖKER
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv till: info@yasminab.se
0703 400 880
Vi tillsätter tjänsterna löpande och behöver personal omgående skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: info@yasminab.se
Körkort krävs.
Arbetsplats: mjölby
mjölby Jobbnummer
9875917