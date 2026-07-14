Avtalscontroller - Upphandlingsavdelningen
Uppsala kommun, Upphandling / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-07-14
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du motverka välfärdsbrott och möjliggöra för sund konkurrens? Nu söker vi en avtalscontroller – en nyckelperson som vill bidra till en trygg, hållbar och rättssäker välfärd. Har vi väckt ditt intresse? Välkommen med din ansökan till en riktigt spännande tjänst!
Uppsala är med sina nästan 250 000 invånare Sveriges fjärde största stad och kombinerar den stora stadens puls med den mindre stadens närhet och intimitet. Kommunen är bland Sveriges snabbast växande och ligger mycket bra geografiskt placerad med kort avstånd till Arlanda och endast 30 minuters pendlingsväg till Stockholm.
Uppsala kommun köper varor och tjänster för flera miljarder kronor varje år. Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål och bidra till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Vi på avdelning upphandling ansvarar för kommunens ramavtal samt objektsspecifika upphandlingar. Vi består idag av cirka 46 medarbetare fördelat på 4 enheter. Två upphandlingsenheter, en enhet för inköp samt enheten för uppföljning.
Enheten för uppföljning stöttar upphandlarna samt verksamheterna med att ta fram utökade krav inom hållbarhet, försörjningsberedskap och ekonomi samt att följa upp de utökade kraven i avtalen. I uppföljningsarbetet ingår även att följa upp fakturor och där arbetar enheten strategiskt med stickprovskontroller och djupare revisioner.
Här kan du läsa mer om Upphandlingsavdelningen (https://www.uppsala.se/foretag-och-naringsliv/upphandling-och-leverantor/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som avtalscontroller har du ett strategiskt och operativt uppdrag med fokus på att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrott, osund konkurrens och oseriösa leverantörer. Du är specialist inom avtalsområdet och genom analyser, samverkan och ett konsultativt arbetssätt bidrar du till att stärka kvaliteten i våra inköp och avtal samt säkerställa att offentliga medel används på rätt sätt. Du arbetar nära chefer, upphandlare, beställare och andra specialister i hela koncernen och blir en viktig samarbetspartner i frågor som rör avtal, uppföljning och utveckling. Analyserar avtalstrohet genom stickprovskontroller och revisioner, följa upp inköpsmönster och annan statistik för att identifiera förbättringsområden.
Kortfattade arbetsuppgifter:
Utveckla och samordna kommunens arbete med avtalsuppföljning, inköp och förebyggande arbete mot välfärdsbrott.
Stödja beställare inom koncernen inom avtalsuppföljning samt leverantörsuppföljning.
Samverka med upphandlare, juridik, ekonomi, e-handel, hållbarhet samt övriga verksamheter.
Kommunicera och agera ambassadör samt etablera och utveckla relationer med leverantörer och medarbetare i verksamheten.
Genomföra förhandlingar tillsammans med ansvarig upphandlare och/eller beställare.
Utarbeta texter för viten och övriga sanktioner samt även realisera dessa vid behov under avtalstiden.
Genomföra utbildningar internt och föreläsa om kommunens arbete externt.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Vi söker dig som hareftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi, juridik, upphandling eller motsvarande, alternativt likvärdig kunskap förvärvad på annat sätt. För att lyckas i rollen som avtalscontroller är det viktigt att du har ett intresse för inköp och avtalsförhållanden. Utöver detta behöver du hagoda kunskaper i Microsoft 365 och särskilt Excel.
Det är meriterande om du har tidigare arbetat som avtalscontroller i offentlig myndighet och har kunskap om upphandlingslagstiftningarna. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete mot välfärdsbrott eller annan ekonomisk brottslighet.
I din roll tar du ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv ditt arbetssätt, samtidigt som du driver dina processer framåt på ett självständigt sätt. Som person sätter du upp höga mål för dig själv och arbetar målmedvetet för att nå dem, med ett starkt fokus på resultat och en vilja att anta nya utmaningar. Du samarbetar väl med andra och bygger goda relationer genom att vara lyhörd, kommunikativ och konstruktiv i ditt sätt att hantera dialog och eventuella konflikter. Samtidigt har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt, där du sätter tydliga tidsramar och håller dem. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, där du analyserar och bryter ner problem i mindre delar för att hitta välgrundade och hållbara lösningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Rasmus Gardahl, enhetschef, 018-726 17 26. Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef, 018-727 21 24.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Upphandling Kontakt
Enhetschef
Rasmus Gardahl +46187261726 Jobbnummer
10002269