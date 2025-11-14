Avfallsingenjör med driftansvar
2025-11-14
Avfall
Vill du vara med och bidra till smarta kretslopp i ett växande Uppsala? Nu söker vi två driftansvariga avfallsingenjörer för att säkerställa vårt uppdrag att hämta kommunalt avfall genom ett utvecklat samarbete med entreprenörer och kunder.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som avfallsingenjör har du ansvar för den dagliga driften för hämtning av kommunalt avfall inklusive slam och latrin. Detta utförs i samarbete med entreprenörer och kunder. Du har löpande kontakt med entreprenörer gällande den dagliga driften samt rapporterar och följer upp statistik. Du blir en del av en spännande resa med nya entreprenadavtal, utveckling av fastighetsnära insamling av förpackningar och arbete kopplat till andra förändringar inom avfallsområdet.
Du arbetar dagligen med avvikelsehantering, hantering av kundärenden, rådgivning samt arbetsmiljöarbete. Du håller driftmöten, genomför platsbesök samt deltar i relevanta möten med kunder. Du behöver vara insatt i entreprenörsavtal och säkerställer att arbetet utförs i enlighet med avtal, arbetsmiljöverkets riktlinjer samt Uppsala kommuns avfallsföreskrifter. I arbetet ingår även att ta fram, utveckla och följa upp rutiner och instruktioner inom ditt ansvarsområde.
Tjänsten tillhör Hushållsavfallssektionen vid avfallsavdelningen. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till sektionen och verksamhetens utveckling genom att leda eller aktivt bidra till gemensamma projekt och möten. Arbetet sker även i nära samarbete med kundtjänst och marknadsavdelningen.
Du har din arbetsplats i våra nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park, med gott pendlarläge intill E4 och goda bussförbindelser. Det finns även möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område för tjänsten eller motsvarande erfarenhet
• Flerårig erfarenhet av avfallsområdet eller arbete med kunder, entreprenadstyrning och drift
• Erfarenhet av att arbeta med utredning av ärenden, både enklare och mer komplexa och omfattande * Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt van användare av Officepaketet
• Då resor inom kommunen ingår är B-körkort ett krav.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet EDP Future och Mobile
• Kunskap i arbetsmiljöverkets föreskrifter, avfallslagstiftning och kommunala avfallsföreskrifter
• Erfarenhet av arbete med transporter av tunga fordon
Som person planerar och organiserar du ditt arbete på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar. Tjänsten innefattar mycket kundkontakter vilket förutsätter att du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation. Du arbetar väl i samarbete med andra och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, du bidrar aktivt till gruppens utveckling och trivsel och arbetar mot gemensamma mål. I kundkontakter är du uppmärksam och tillmötesgående och har intresse och förmåga att hjälpa andra och leverera lösningar. Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-12-10. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Sektionschef Elin Hagberg, elin.hagberg@uppsalavatten.se
, 018-7279228
HR-Partner Agnes Jansson, agnes.jansson@uppsalavatten.se
, 018-727 93 23.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. Du ska därför vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-formaner) Ersättning
Enl. överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UV70/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Vatten och Avfall AB
(org.nr 556025-0051) Jobbnummer
9604958