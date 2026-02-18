Avfallschaufförer till sommaren
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost och lokalvård, exploatering, stadsplanering och bygglov, park och grönytor, gator, vatten och avfall. Här jobbar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till en bra kommun att bo, verka och leva i.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Arbetet innebär fastighetsnära insamling av avfall inom Ystads kommun. Som chaufför på avfallsenheten kommer du arbeta över hela kommunen. Vår fordonspark består av tvåfacks- och fyrfacksbilar, slambil samt en servicebil. Kommunalt avfall samlas in enligt fastställt körschema vid villor, flerfamiljshus och verksamheter.
Som yrkeschaufför inom avfallsenheten ansvarar du för att skapa en bra kundupplevelse och bidra till en hållbar avfallshantering. Vid insamling kör du insamlingsfordon och tömmer avfallskärl. Du säkerställer att våra kunder har fungerande kärl och annan kringutrustning. Du ansvarar för tillsyn av fordon och annan utrustning. Insamlingsarbetet utförs med 2- och 4-facksfordon och sker såväl på landsbygden som i tätorter.
Slamtömning innebär tömning av enskilda avlopp på landsbygden. Man ska ha kännedom om flera olika typer av slamavskiljare, slutna tankar etc.
Du ska hantera avvikelser och delta i arbetet med att åtgärda dem, hantera fordonets digitala utrustning samt ansvara för skötseln av ditt fordon.
Som chaufför hos oss får du möjlighet att arbeta utomhus i friska luften och röra på dig ordentligt i jobbet.Kvalifikationer
* minst gymnasieutbildning
* erfarenhet av chaufföryrket och tidigare renhållningsarbete för både kärl- och slamtömning
* C-körkort samt giltigt yrkeskompetensbevis (YKB)
* grundläggande datorkunskaper och god kunskap i svenska språket.
Vi välkomnar ansökningar från både erfarna kandidater såväl som juniora talanger, så även om du inte anser dig uppfylla alla krav, uppmuntrar vi dig att söka tjänsten.
Att jobba som sophämtare innebär också mycket fysisk aktivitet så det är viktigt att du trivs med fysiskt arbete utomhus. I rollen ingår även fordonsvård och dokumentation via digitala hjälpmedel, till exempel avvikelserapportering.
Erfarenhet av att köra tunga fordon, har krankort för kran över 18 t/m är också meriterande. Vi förutsätter att du har god förståelse för yrkesfordon och alltid utför ditt arbete med god kvalitet. Vidare kräver arbetet att du är ansvarsfull, flexibel och har en god samarbetsförmåga. För oss är gott kundbemötande viktigt och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
ÖVRIGT
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
