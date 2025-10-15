Avdelningscontroller till Grundskoleförvaltningen
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla en av Sveriges största skolorganisationer? Som avdelningscontroller på Avdelning Utbildning får du en central roll i arbetet med att styra, följa upp och utveckla verksamheten allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Göteborgs elever.
Ditt uppdrag
Som avdelningscontroller är du ett strategiskt stöd till avdelningsledningen och en drivande kraft i att omsätta avdelningens mål och resurser till konkret nytta i verksamheten. Du kommer att arbeta i nära samarbete med nuvarande avdelningscontroller.
Tillsammans utgör ni en viktig länk mellan den centrala förvaltningen och kärnverksamheten, och bidrar till att skapa helhet och effektivitet i organisationen för att vi ska nå förvaltningens vision Tillsammans för att alla ska lyckas.
Avdelningscontrollern arbetar på uppdrag av avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Du kommer bland annat att:
• Utifrån nationella mål och politiska uppdrag ge kvalificerat stöd till avdelningsledningen i frågor som rör målstyrning, uppföljning, resursanvändning och verksamhetsutveckling.
• Leda och ge strategiskt analysstöd i utvecklingsprocesser och projekt. Analysera och följa upp nyckeltal och resultat och lyfta fram trender, avvikelser och utvecklingsmöjligheter.
• Facilitera grupper, workshops och möten, och säkerställa en tydlig och effektiv kommunikation för att stärka samarbete, delaktighet och gemensamma beslutsunderlag.
• Ingå i det förvaltningsövergripande controllernätverket som har i uppgift att ta fram och förbereda underlag till förvaltningsledning, avdelningschefsgruppen och nämnd.
• Samarbeta brett såväl inom förvaltningen som med externa aktörer för att skapa helhet i styrningen och driva utvecklingsarbete vidare
Hos oss blir du en del av en engagerad förvaltning som arbetar för varje elevs rätt till en likvärdig utbildning. Vad kan vara viktigare än att skapa förutsättningar för alla våra elever?
Vi erbjuder dig:
• En strategisk och varierad roll med möjlighet att påverka både arbetssätt och utvecklingsfrågor.
• Kompetenta och drivna kollegor som delar kunskap och arbetar tillsammans för gemensamma mål.
• Stort handlingsutrymme och förtroende, där din analysförmåga och ditt helhetsperspektiv verkligen gör skillnad.
• En meningsfull arbetsplats där ditt arbete bidrar till att forma framtidens skola i Göteborg. Kvalifikationer
Krav
• Minst kandidatexamen inom ekonomi, statsvetenskap, samhällsanalys, statistik eller annat för tjänsten relevant område
• Erfarenhet av att leda och facilitera grupper
• Flerårig erfarenhet av att arbeta som chef eller som stöd till chef
• God förståelse för styrning och uppföljning i politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av leda utvecklingsprocesser och/eller projekt på strategisk nivå, gärna från utbildningsverksamhet
• God digital kompetens
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i större organisationer och med komplexa informationsflöden.
• Erfarenhet av att arbeta med intern kontroll
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är förändringsorienterad och driver förbättringar med engagemang. Genom att skapa delaktighet och hantera motstånd på ett konstruktivt sätt bidrar du till utvecklingen av arbetssätt och processer. Du har en stark kommunikativ förmåga och kan förmedla information och analyser tydligt genom att anpassa budskapet efter målgrupp. Du är socialt säker och trygg i din roll, står för fattade beslut och kan förmedla även svåra budskap med tydlighet och respekt.
Med din analytiska förmåga kan du snabbt identifiera kärnan i komplexa frågor. Du använder data och fakta för att dra välgrundade slutsatser och tar fram beslutsunderlag som bidrar till effektiv styrning och utveckling. Du är samarbetsinriktad, lyssnar aktivt och visar respekt för andras perspektiv. Genom att bygga förtroende skapar du helhet och gemensamma långsiktiga lösningar över avdelningsgränser.
Vill du vara med och skapa en smartare styrning som främjar varje elevs rätt till en likvärdig utbildning?
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade till:
4/11 eftermiddag
7/11 förmiddag
ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
