Avdelningschef till Samordning och digitalisering
2026-04-09
Vi startar nu upp en stabsfunktion inom Teknik- och fastighetsförvaltningen och söker dig som vill leda avdelningen Samordning och digitalisering. Det här är en roll för dig som vill kombinera utveckling med ansvar, med ett tydligt uppdrag i att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen och effektiv förvaltning.Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för att få förvaltningens gemensamma stöd att fungera effektivt i vardagen. Avdelningen har ett samlat operativt ansvar för områden som säkerhet, geodata, tillgänglighet och IT samt för förvaltningsgemensamma administrativa processer. Du leder arbetet med att samordna, strukturera och följa upp dessa områden, med fokus på kvalitet, tydlighet och god service till verksamheten. I uppdraget ingår att säkerställa fungerande processer, exempelvis inom ärendeberedning, samt att hålla ihop styrning och samordning av förvaltningens IT-system.
Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för cirka 20 medarbetare i roller som nämndsekreterare, samordnare, administratörer och handläggare. Du arbetar för att skapa en välfungerande avdelning med ett tydligt serviceuppdrag och god samverkan med övriga delar av förvaltningen. Du ingår i stabens ledningsgrupp där du bidrar till helheten och säkerställer att avdelningens uppdrag stödjer verksamhetens behov.
Din kompetens
Vi tror att du har en passande eftergymnasial utbildning, erfarenhet av att vara chef och att du är van att leda i en föränderlig miljö. Du är trygg i ditt ledarskap och har förmåga att prioritera när mycket händer samtidigt.
Vi söker dig som är lyhörd och tydlig i din kommunikation. Då rollen innebär att hantera uppdrag från olika delar av organisationen så bygger du förtroende och har lätt för att samarbeta med olika funktioner och kan inspirera och engagera. Du får saker att hända genom att skapa sammanhang, struktur, samarbete och hålla riktning över tid.
Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och en förståelse för de förutsättningar som följer med det. Har du arbetat med att utveckla eller införa gemensamma processer i en större organisation ser vi det som positivt, liksom erfarenhet av att samordna frågor som spänner över flera verksamhetsområden. Du har arbetat med förändring och har kunskap om hur digitalisering och IT kan stödja verksamheten.
Vi erbjuder
Hos oss får du en unik möjlighet att vara med och bygga upp en ny funktion och sätta strukturer som får verklig påverkan på stadens utveckling. Du arbetar nära beslutsfattare och bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i en organisation med höga ambitioner.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
SACO
Cecilia Collin 021- 39 17 22
