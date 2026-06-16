Avdelningschef till Analysavdelningen
Jämställdhetsmyndigheten / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om makt och inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet, vilket innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.
Jämställdhetsmyndigheten genomför en omorganisation vilket öppnar upp nya möjligheter. Nu söker myndigheten en avdelningschef till Analysavdelningen. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Analysavdelningen förvaltar och utvecklar olika typer av myndighetsövergripande funktioner och är indelad i fyra enheter: Enheten för statistik, Enheten för forskningssamverkan och utveckling, Enheten för delmålsanalys samt Enheten för uppföljning av nationella strategin.
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och samordna Analysavdelningens verksamhet. Uppdraget innebär att leda och utveckla myndighetens analys-, uppföljnings- och statistikverksamhet. Du skapar goda förutsättningar för medarbetarna och arbetar målmedvetet för att bygga en gemensam riktning för hela avdelningen. Avdelningen har en central roll i att arbeta med att följa upp och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom statistik, forskningsbaserade analyser, kartläggningar, rapporter och kunskapsunderlag bidrar avdelningen till regeringens styrning och utvecklingen av jämställdhetspolitiken. Uppdraget innebär ett tydligt ansvar för metod, kvalitet, prioriteringar och långsiktig utveckling av analys- och uppföljningsarbetet. Du är direkt chef för fyra enhetschefer och leder avdelningens ledningsgrupp.
Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generaldirektören.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav;
Flerårig chefs- och ledarerfarenhet inklusive erfarenhet av att leda genom andra.
Erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete.
Flerårig erfarenhet av arbete och styrning inom offentlig förvaltning.
Dokumenterad erfarenhet av analys- och/eller utredningsarbete och bred kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder i utredningsarbete.
God kunskap om offentlig styrning, statlig förvaltning och policyprocesser.
Relevant akademisk utbildning.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt god förmåga i engelska.
Vi ser det som meriterande om du har
Disputerad eller motsvarande forskarbakgrund inom relevant område.
Intresse för jämställdhetspolitiken eller närliggande politikområden.
Erfarenhet av kultur- och förändringsarbete.
Meriterande innebär att det är en fördel om du uppfyller följande krav, men de är inte obligatoriska, för att kunna vara aktuell för tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Vi söker dig som är och har:
• Trygg, tydlig och en beslutsför chef som vågar prioritera, sätta gränser och stå för kvalitetskrav.
• Trygg i att fatta beslut och prioritera i frågor med starkt engagemang hos medarbetare och samverkansparter.
• God självkännedom, integritet och förmåga att hålla fokus på uppdrag och sakfrågor.
• Social och kommunikativ förmåga samt genuint intresse för arbetsmiljö, kultur och samarbete.
• Intresse för och förmåga att driva utveckling, kvalitet och långsiktigt förbättringsarbete.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Jämställdhetsmyndigheten har kontor i centrala Göteborg. Vi tillämpar eventuellt 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Resor förekommer i tjänsten.
Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Myndigheten erbjuder flera förmåner som fokuserar på hälsa och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, till exempel viss möjlighet att arbeta på distans, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan senast den 2/8 2026.
Första intervjuer kommer att hållas 12/8 em, 13/8 heldag. En andra intervju omgång med GD planeras att hållas 20/8 & 21/8.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig rekryterare för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
I den här rekryteringen samarbetar Jämställdhetsmyndigheten med Adecco och senior rekryteringskonsult stefan.wangdell@adecco.se
076 138 48 17.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Stefan Wangdell. Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Beatrice Löfström Bondestam 031-392 91 04.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämställdhetsmyndigheten
(org.nr 202100-6693), https://jamstalldhetsmyndigheten.se/
Vikingsgatan 3 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9967036