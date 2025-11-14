Avdelningschef Fastighetsservice - vikariat
2025-11-14
Vår nuvarande avdelningschef går tillfälligt in i ett spännande internt utvecklingsprojekt - och vi söker därför dig som vill ta över rodret för en tid och fortsätta driva arbetet framåt tillsammans med ett kompetent och engagerat team.
Om rollen
Vi söker en vikarierande avdelningschef för fastighetsservice under ett år. Hos oss får du möjlighet att kliva in i en verksamhet i förändring, och leda medarbetare med ett stort engagemang för att skapa trygga, välskötta och hållbara fastigheter. Du blir en del av en organisation där samarbete, service och utveckling står i centrum, och där din förmåga att leda med tillit och skapa goda relationer gör verklig skillnad i vardagen.
Uppdraget som avdelningschef innebär att tillsammans med enhetscheferna leda och utveckla avdelningens verksamhet, såväl strategiskt som operativt. Avdelningschefen har till uppgift att säkerställa att verksamheten bedrivs mot uppsatta mål, utifrån kundernas krav och förväntningar och efter gällande tillstånd, lagar och förordningar. Vidare innebär tjänsten ett totalt budget- resultat-, kvalitets-, arbetsmiljö- och personalansvar för avdelningen.
En viktig del i denna tjänst är också att se till att goda relationer upprätthålls med kunder, andra delar av kommunen, myndigheter och andra intressenter såväl internt som externt. Ledarskapet ska bidra till engagemang, delaktighet och säkerställande att medarbetarna har de rätta förutsättningarna för att lyckas i sina uppdrag.
Du rapporterar till Servicedirektören och ingår i förvaltningsledningen.
Vi söker dig
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av fastighetsförvaltning/fastighetsnära tjänster
- Flerårig chefs- och ledarerfarenhet, minst 5 år
- Erfarenhet av förändringsledning
- Erfarenhet av att vara chef över chefer
- Erfarenhet från politiskt styrd verksamhet så att du därmed har kunskap och erfarenhet av LOU och är insatt i politiska styrmodeller och regelverk
- Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
Har du genomgått ledarskapsutbildning är det meriterande liksom om du har erfarenhet från arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor.
Avdelningen Fastighetsservice har totalt ca 80 medarbetare och ansvarar för fastighetsservice i kommunens fastighetsbestånd. Avdelningen består av fyra enheter: Fastighetsservice 1-3 samt enheten för Objektskötsel.
Serviceförvaltningen tillgodoser Lunds kommuns övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service. Vi har cirka 600 anställda. Tillsammans arbetar vi för att bygga och förvalta kommunens byggnader, lokaler och bostäder samt säkerställer att de är hela, rena och funkar som de ska. Vi lagar mat åt kommunens barn, unga och äldre, vi tar hand om grönyteområden runt kommunens byggnader och vi sköter kommunens fordon och transporter. Här brinner vi för service!
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Det här ger vi dig som medarbetare
Om rekryteringsprocessen
Urvalsarbetet kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Den första omgången intervjuer är planerade att äga rum via teams vecka 49 & vecka 50.
Observera att du i samband med ansökan behöver besvara ett antal urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
