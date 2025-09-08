Avdelningschef
2025-09-08
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.
Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på olika sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala. Universitetsbiblioteket har ca 170 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier. https://www.uu.se/bibliotek/om-biblioteket.
Vill du jobba med engagerade kollegor på en dynamisk arbetsplats med bra förmåner och arbetsvillkor? Då har du möjlighet att söka tjänsten som chef för Avdelningen för digitalisering.
Avdelningen för digitalisering
Inom avdelningen för digitalisering med ett tjugotal medarbetare, förvaltas och utvecklas systemen DiVA och Alvin på uppdrag av varsitt nationellt konsortium. DiVA har cirka 50 medlemmar vid svenska lärosäten och myndigheter och är därmed det mest omfattande nationella samarbetet mellan lärosätesbibliotek. Utvecklingen sker i ett tvärfunktionellt team som främst består av systemutvecklare och bibliotekarier. Det dagliga arbetet leds av en förvaltningsledare för respektive system. Arbetet bedrivs med agil metodik och open source-baserade system.
Avdelningen består vidare av medarbetare som arbetar med förvaltning och utveckling av universitetsbibliotekets verksamhetsnära IT. Arbetet sker mycket nära kollegor på andra avdelningar inom biblioteket och universitetet. En förvaltningsledare för verksamhet och en för IT samordnar det dagliga arbetet. Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en avdelningschef som kan se biblioteket som en helhet och som är intresserad av att leda, styra och vidareutveckla avdelningen för digitalisering. Din uppgift är att driva på i verksamhetsnära och strategiska IT-frågor, samtidigt som du har - eller skaffar dig - en grundad förståelse för bibliotekets verksamhet och syfte.
Som avdelningschef ingår du i ledningsgruppen och din närmaste chef är överbibliotekarien. Du samarbetar nära med övriga avdelningschefer för att bygga ett sammanhållet och utvecklingsinriktat universitetsbibliotek.
Inom Avdelningen för digitalisering arbetar du mycket nära förvaltningsledarna för att ge strategisk och praktisk riktning på arbetet. Du ser till att avdelningen har en fungerande och levande dialog med sina användare, att arbetsmiljön är god och bidrar till konstruktiv och effektiv utveckling av verksamheten samt att avdelningen levererar konkreta resultat.
Aktuella utvecklingsområden inom avdelningen är bland annat migrering av DiVA och Alvin till en ny plattform, verksamhetsutveckling med hjälp av AI och nationell samverkan i olika systemfrågor.Kvalifikationer
- Akademisk examen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Erfarenhet av arbete som chef med verksamhets-, personal- och budgetansvar med dokumenterat goda resultat.
- Erfarenhet av systemarkitektur och att driva systemutveckling och IT-strategiska frågor med dokumenterat goda resultat.
- Erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete i en komplex organisation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ditt ledarskap kännetecknas av en förmåga att samarbeta och skapa goda relationer både inom och utanför universitetsbiblioteket, att ta initiativ till att utveckla och motivera verksamhet och medarbetare och att se och ta vidare såväl operativa som strategiska frågor. Genom ditt sätt att lyhört leda och kommunicera skapar du tydlighet och ger medarbetare starkt mandat inom givna ramar. Du är öppen och nyfiken och vill bidra med din kompetens även i frågor som ligger utanför avdelningens uppdrag. Du har mod att lyfta också det som är svårt och som du behöver hjälp att hantera. Du är självständig och har integritet. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Som medarbetare hos oss har du stor möjlighet att utvecklas i dina arbetsuppgifter utifrån nuvarande och kommande kompetensbehov. Vi vill uppmuntra till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid. Det innebär flexibla arbetstider, generösa semestervillkor och arbete på distans i den mån arbetsuppgifterna tillåter. Hos oss har du även möjlighet till en friskvårdstimme per vecka under arbetstid samt rätt till friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV samt examensbevis, betyg och andra intyg som du önskar åberopa. I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Överbibliotekarie Johanna Hansson, 018-471 12 72, johanna.hansson@ub.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 29 september 2025, UFV-PA 2025/2604.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
