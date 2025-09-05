Avdelningschef - Klimatavdelningen
Energimyndigheten befinner sig i tillväxt med anledning av nya uppdrag och ett växande ansvar inom flera områden. Nu söker vi en avdelningschef till Klimatavdelningen. Är du en tydlig ledare med stor drivkraft som trivs med att arbeta i en föränderlig omvärld? Sök tjänsten idag och bidra till samhällets omställning till fossilfrihet.
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - leda Klimatavdelningen
Som avdelningschef för Klimatavdelningen har du ett övergripande ansvar för att driva utveckling inom avdelningen och i samspel med resten av myndigheten. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för verksamheten att nå sina mål genom tillitsbaserat ledarskap, tydlig styrning och delaktighet. Du leder en avdelning vars verksamhet finns i hela myndighetsuppdraget.
I din roll leder du avdelningens ledningsgrupp, som består av sex enhetschefer och tillsammans med dem ansvarar du för avdelningens uppdrag. Klimatavdelningen hanterar styrmedel för energiomställning , energiplanering och har även internationella uppdrag riktade mot exportfrämjande och klimatsamarbeten.
Du rapporterar till generaldirektören och ingår tillsammans med övriga avdelningschefer även i myndighetens ledningsgrupp där ni gemensamt arbetar med strategisk verksamhetsplanering och den övergripande mål och resultatstyrningen. En viktig del i ditt arbete består av att samverka, kommunicera och bygga nätverk inom såväl som utanför myndigheten.Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning energi eller miljö. Du har flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta som chef med personal-, resultat- och budgetansvar samt i ledningsgrupp. Därifrån har du har goda erfarenheter av att utveckla och leda chefer i team och god förmåga att leda genom andra. Du har även erfarenhet av arbete i statlig myndighet samt gedigen erfarenhet från något av avdelningens sakområden energi, klimat eller miljö samt god förståelse för energisystemet.
Du har goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska samt goda kunskaper i IT- system och program. Du har även svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Det är meriterande om du har utbildning inom ledarskap och säkerhet eller erfarenhet från något eller flera av följande områden:
• Leda verksamhet i tillväxt och förändring
• Energi, klimat och hållbarhetsområdet
• Leda verksamhet med internationella uppdrag
• Förvaltning av styrmedel inom energi och klimatområdet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som avdelningschef på Energimyndigheten behöver du vara en kommunikativ och trygg ledare. Du bidrar till goda relationer där du är nyfiken, öppen och samarbetar effektivt med såväl kollegor som externa samarbetspartners. Du har god strategisk förmåga och sätter dig snabbt in i komplexa frågeställningar och har lätt för att fatta beslut som bidrar till hela verksamheten. Ditt ledarskap är tydligt och du är strukturerad med god prioriteringsförmåga med fokus på leverans och resultat. Vi söker en ledare med hög säkerhetsmedvetenhet och stor drivkraft.Om företaget
Klimatavdelningen arbetar med en stor bredd av frågor. Avdelningen arbetar med att skapa förutsättningar för framtidens elproduktion. Uppdrag omfattar analyser gällande utbyggnad av fossilfri elproduktion och arbete med energiplanering både i ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Avdelningen ansvarar även för förvaltning och utveckling av styrmedel på förnybartområdet och har dessutom internationella uppdrag i form av klimatsamarbeten och internationalisering av svenska innovationer.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat, har flexibla arbetstider och goda möjligheter till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer Så är det att arbeta hos Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Vi vill ha din ansökan på svenska med CV och personligt brev senast 28 september 2025.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2025-009679. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-partner Jenny Bolinder på telefon 016-544 24 25.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
9495377