Avancerad fysiker
2025-12-30
Vår kund söker dig, som är senior fysiker, till en spännande och utmanade tjänst inom mättekniskt arbete. Du har en förkärlek till laborationer, dataanalys och utvärdering.
Tjänsten är förlagd i närheten av Varberg och några mil från Göteborg. Du kan med fördel bo i närheten, men det går också jättebra att veckopendla (vi hjälper dig med allt praktiskt!)
Vad efterfrågas:
Mångårig eftergymnasial utbildning inom fysik, tex kärnfysik, sjukhus -eller radiofysik, gärna på masternivå eller högre. Kunskap och erfarenhet av labb- och mättekniskt arbete, via både studier och yrkesmässigt. Du får gärna känna till- eller vara kunnig inom ISOCS, gammakamera och analys- och utvärdering av data. Kunskap, erfarenhet och intresse av nuklidsspecifika mätningar, pulsratsmätningar och friklassning av material är också stora plus. Erfarenhet av kärnkraft är starkt meriterande. Vi söker i första hand dig med senior erfarenhet, men har du några års relevant erfarenhet är du också varmt välkommen med din ansökan.
Vem är du som person:
Lugn, trygg och intresserad av ditt ämne. Flexibel. Trivs att arbeta i grupp men du vill också ta egna initiativ och arbeta självständigt, för att trivas. Trots arbetserfarenhet i bagaget ser du med ödmjukhet och nyfikenhet fram emot att lära dig mer och utvecklas vidare. Hög ansvarskänsla.
Vad du får:
En spännande tjänst, där du ges möjlighet att utvecklas vidare inom ditt område. Vara en del av ett högteknologiskt och samhällsviktigt område.
När:
Enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-12-30
Arbetets natur gör att du som kandidat behöver vara på plats till stor del, men flexibilitet finns. Veckopendling möjlig.
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.ettnyttkapitel.se
