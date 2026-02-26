Automationstekniker | Geberit | Bromölla
Lernia Bemanning AB / Elektrikerjobb / Bromölla Visa alla elektrikerjobb i Bromölla
2026-02-26
Om tjänsten
Som Automationstekniker blir du en del av ett erfaret team inom el och automation. Teamet tillhör underhållsavdelningen och ansvarar för service, felsökning, reparation, idrifttagning samt teknisk utveckling av produktionsutrustningen.
Rollen är varierad och kombinerar operativt arbete med utvecklingsinsatser. Du arbetar både med akuta åtgärder i produktionen och med långsiktig optimering av processer och styrsystem.
Exempel på arbetsuppgifter
Felsökning och förebyggande underhåll för att minimera driftstörningar
PLC-arbete samt optimering av styrsystem
Arbete utifrån elritningar
Installation och idrifttagning av utrustning
Medverkan i tekniska utvecklingsprojekt
Effektivisering av processer och produktionsutrustning
Sedan 2015 arbetar fabriken uteslutande med Siemens styrsystem, vilket ger en modern och enhetlig automationsmiljö.
Arbetstiden är förlagd till dagtid kl. 07:00-15:30 med flex.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom el och automation och som trivs i en roll där problemlösning och förbättringsarbete står i fokus.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning inom el/automation (eftergymnasial utbildning är meriterande)
Minst 4-5 års relevant arbetslivserfarenhet
God vana av PLC
Erfarenhet av felsökning via PLC, HMI och kommunikation
Förmåga att läsa och förstå elritningarDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Ansvarstagande och strukturerad
Lösningsorienterad och initiativrik
En lagspelare som gärna delar med dig av kunskap
Engagerad i förbättringsarbete
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Därför ska du välja Geberit
Hos Geberit Group erbjuds du:
Tillsvidareanställning
Dagtidsarbete med flex (07:00-15:30)
Friskvårdsbidrag på 4 500 kr per år
Modern produktionsmiljö med kontinuerliga investeringar
Goda möjligheter till kompetensutveckling
En stabil och internationell koncern i ryggen
Om Geberit
Geberit Group är marknadsledande i Europa inom sanitetsprodukter. Koncernen har 26 produktionsanläggningar globalt och cirka 12 000 medarbetare i ett 50-tal länder. Med huvudkontor i Schweiz omsatte bolaget 3,1 miljarder CHF under 2024 och är noterat på SIX Swiss Exchange.
I Bromölla kombineras internationell styrka med lokal närvaro och långsiktiga investeringar i produktion och teknik.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
