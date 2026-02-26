Automationstekniker | Geberit | Bromölla

Lernia Bemanning AB / Elektrikerjobb / Bromölla
2026-02-26


Publiceringsdatum
2026-02-26

Om tjänsten
Som Automationstekniker blir du en del av ett erfaret team inom el och automation. Teamet tillhör underhållsavdelningen och ansvarar för service, felsökning, reparation, idrifttagning samt teknisk utveckling av produktionsutrustningen.
Rollen är varierad och kombinerar operativt arbete med utvecklingsinsatser. Du arbetar både med akuta åtgärder i produktionen och med långsiktig optimering av processer och styrsystem.
Exempel på arbetsuppgifter
Felsökning och förebyggande underhåll för att minimera driftstörningar

PLC-arbete samt optimering av styrsystem

Arbete utifrån elritningar

Installation och idrifttagning av utrustning

Medverkan i tekniska utvecklingsprojekt

Effektivisering av processer och produktionsutrustning

Sedan 2015 arbetar fabriken uteslutande med Siemens styrsystem, vilket ger en modern och enhetlig automationsmiljö.
Arbetstiden är förlagd till dagtid kl. 07:00-15:30 med flex.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom el och automation och som trivs i en roll där problemlösning och förbättringsarbete står i fokus.

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning inom el/automation (eftergymnasial utbildning är meriterande)

Minst 4-5 års relevant arbetslivserfarenhet

God vana av PLC

Erfarenhet av felsökning via PLC, HMI och kommunikation

Förmåga att läsa och förstå elritningar

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:

Ansvarstagande och strukturerad

Lösningsorienterad och initiativrik

En lagspelare som gärna delar med dig av kunskap

Engagerad i förbättringsarbete

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Därför ska du välja Geberit
Hos Geberit Group erbjuds du:

Tillsvidareanställning

Dagtidsarbete med flex (07:00-15:30)

Friskvårdsbidrag på 4 500 kr per år

Modern produktionsmiljö med kontinuerliga investeringar

Goda möjligheter till kompetensutveckling

En stabil och internationell koncern i ryggen

Om Geberit
Geberit Group är marknadsledande i Europa inom sanitetsprodukter. Koncernen har 26 produktionsanläggningar globalt och cirka 12 000 medarbetare i ett 50-tal länder. Med huvudkontor i Schweiz omsatte bolaget 3,1 miljarder CHF under 2024 och är noterat på SIX Swiss Exchange.
I Bromölla kombineras internationell styrka med lokal närvaro och långsiktiga investeringar i produktion och teknik.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7297581-1862435".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Bromölla kommun (visa karta)
295 31  BROMÖLLA

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9764816

