Automationsspecialist
Vill du ta nästa steg i din specialistkarriär? Vi söker nu dig som vill vara med att genomföra utvecklingen av vår verksamhet till världsklass. Välkommen att bli en del av vårt team på processteknik i en högautomatiserad tillverkning med hundratals robotar, spännande möjligheter och stor utveckling.
Du kommer ingå i ett team som utformar vår Scania-unika PLC-standard med full objektorienterad struktur och dynamiska sekvenser. Vi på Scania har i decennier varit kända för vårt flexibla lastbilshyttprogram och du kommer få vara med och utveckla denna flexibilitet genom vårt unika sätt att programmera. Du kommer även att få arbeta med spännande områden som kommunikationsinfrastruktur, "Backup & Restore", scriptning, databashantering samt avancerade system som WinCC och MES - vilket ger dig möjlighet att bredda din kompetens och vara med där det händer. Du agerar även som beställarkompetens mot interna och externa leverantörer samt ingår som specialist i olika intressanta projekt och arbetsleder ibland andra programmerare.
Organisationen
Du kommer tillsammans med ytterligare två kompetenta och engagerade kollegor att bilda Automationsgruppen inom processteknik. Ytterligare specialistgrupper finns med olika inriktningar robot och sammanfogning. Dessutom finns det lokala linjetekniker inom produktionsteknik som arbetar närmast linjeorganisationen, som du ibland axlar en stödjande roll för. Alla dessa kollegor bildar tillsammans ett processteknik-team för Scania Oskarshamns kaross- och pressverkstad.
Vi söker
Vi tror att du är en noggrann person med analytiskt sinne och som gillar problemlösning. När du jobbar är du strukturerad och du har även pedagogiska färdigheter vilket blir viktigt för att sprida kunskaper vidare. Du har en härlig energi och delar gärna din entusiasm med andra för att tillsammans lyckas med arbetet och tekniken. Troligtvis har du som söker en ingenjörsutbildning inom automation eller motsvarande kompetens. Du har flerårig erfarenhet kring PLC-programmering, gärna TIA-portal Siemens.
Din utveckling
För att lyckas bra i denna roll och förstå produkten och produktionsflödet kommer du själv beredas möjligheten i att gå omfattande utbildning inom automation. Till detta även fördjupande utbildning i de system vi har. Tillsammans utvecklar vi dina färdigheter inom främst TIA-portal, allt för att uppnå "train the trainer" inom automationen. Du får även möjlighet att delvis samverka med våra systeranläggningar i Brasilien och Kina, vilket blir en utmanande och framför allt utvecklande del av din roll som Automationsspecialist.
Arbetstid
Dagtid, Heltid, Tillsvidare.
För mer information
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Gruppchef Processteknik Mats Svensson, tfn. 0491-765728Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Du ansöker via vår hemsida scaniaoskarshamn.se/ledigajobb. Ansökningarna kommer att hanteras löpande under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27
Om Scania Oskarshamn
Scania Oskarshamn är Kalmar läns största privata arbetsgivare med 3 000 medarbetare och ansvarar för tillverkningen av Scanias Europaproduktion av lastbilshytter. Vi är en modern industri med hög teknologi och automation. Scanias syfte är att leda omställningen mot ett hållbart transportsystem. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva samtidigt som mångfald, inkludering och jämställdhet ligger högt på agendan. Scania Oskarshamn ligger vid kuststaden Oskarshamn som erbjuder ett välmående näringsliv, spännande utbildningsmöjligheter och trevliga fritidsaktiviteter. Närheten till havet och med skogen runt hörnet gör det lätt att förälska sig och slå sig till ro i Oskarshamn. Välkommen att stanna!
