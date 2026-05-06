Automation & IT-utvecklare
Norconsult Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Kalmar
2026-05-06
Drivs du av att uveckla robusta, hållbara och användarvänliga digitala lösningar? Norconsult söker nu Automation & IT-utvecklare som vill arbeta i tekniskt avancerade projekt och bidra till utvecklingen av framtidens lösningar inom industri, energi och infrastruktur.
Hos oss får du möjlighet att vara delaktig i hela utvecklingskedjan - från tidiga idéer och förstudier till implementering och driftsatta system. Du arbetar nära både kunder och kollegor och har ett tydligt inflytande över hur digitalisering och systemutveckling omsätts i praktiken.
Våra team inom automation och digitalisering består av Automation & IT-utvecklare och tekniska specialister som samarbetar i projekt av varierande storlek och komplexitet, ofta i gränslandet mellan IT och industriella miljöer.
För denna roll är din kompetens och erfarenhet det viktigaste - din geografiska placering är därför inte avgörande. Uppdragen bedrivs i nationella team och vi har väl etablerade grupper med liknande kompetensprofiler vid våra kontor i Kalmar, Växjö, Karlskrona, Göteborg, Trollhättan, Linköping.
Oavsett var du är baserad blir du en integrerad del av våra team genom väl fungerande samarbetsformer, både lokalt och mellan kontor. Norconsults rikstäckande organisation och digitala arbetssätt skapar goda förutsättningar för flexibilitet, kunskapsutbyte och långsiktig utveckling.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av systemutveckling, automation, SCADA eller industriella IT-miljöer, och som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss.
Du har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom datateknik, systemutveckling, automation eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av systemutveckling, automation eller SCADA i tekniska eller industriella miljöer
Vi ser det även som meriterande med erfarenheter av:
Utveckling i Ignition från Inductive Automation
Programmering i Python
OPC UA och industriell kommunikation
Databashantering
Systemintegration och digitalisering av processer
Strukturerat arbete i projektform
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7000 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande chefer:
Björn Danielsson | LinkedIn
Felix Viberg | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext.
Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Skeppsbron 9 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
Kalmar Kontakt
Björn Danielsson Bjorn.Danielsson@norconsult.com 733212418
9894890