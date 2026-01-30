Audionom
2026-01-30
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hörselvården
Hörselvården ingår i Kommunikationsenheten där även Got-IT resurscenter, Syncentralen och Tolkcentralen är samlade.
Vi har ett fint samarbete kring våra gemensamma patienter mellan enheterna.
På Hörselvården arbetar i dag ett härligt gäng medarbetare med hög kompetens och lång erfarenhet; audionomer, kurator, syn/hörselinstruktör, sekreterare och tekniker.
Vi söker nu en audionomkollega som vill arbeta hos oss och vill vara delaktig i att utveckla och förbättra Hörselvårdens verksamhet.
Audionomerna på Hörselvården Gotland arbetar med hela rehabiliteringsprocessen, från nybesök med hörselmätningar till utprovning och utvärdering av hörapparater samt andra hörseltekniska hjälpmedel. Arbetet består av både pedagogiska och tekniska insatser.
Hörselvårdens audionomer utför också hörselmätningar på öron-, näsa- och halsmottagningen på Visby lasarett.
I arbetet ingår även journalföring och vissa administrativa uppgifter såsom beställningar och lagerhantering.
I det dagliga arbetet träffar du vuxna patienter i alla åldrar med olika typ och grad av hörselnedsättning. Du följer och ansvarar för patienten genom hela vårdkedjan, från remiss till fungerande hörhjälpmedel.
Utifrån din kompetens, erfarenhet och intresse kan det finnas möjlighet att arbeta med andra hörseltekniska lösningar för till exempel barn och patienter med grav hörselnedsättning samt även möjlighet att fördjupa dig inom olika områden.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad audionom.
Vi fäster stor vikt vid förmågan att självständigt planera och utföra ditt arbete och samarbeta med kollegor. För oss är det en självklarhet att du har ett gott bemötande gentemot patienter, kollegor och andra aktörer som vi samverkar med.
Du ska ha goda kunskaper och gärna erfarenhet inom såväl hörselutredning som rehabilitering.
Arbetet ställer krav på en hög känsla för service samt förmåga att anpassa dig utifrån verksamhetens behov. Det är viktigt att kunna prioritera och arbeta mot såväl personliga som gemensamma mål. Du bidrar till ett bra patientflöde och en god vård.
Du har goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
