Återvinningschaufför
Petterssons Miljö AB / Fordonsförarjobb / Varberg Visa alla fordonsförarjobb i Varberg
2026-02-11
Petterssons Miljö AB har sina rötter i 1940-talet och har lång erfarenhet inom avfall och återvinning. Vår ambition är att vara mer än en leverantör, vi vill vara en partner. Genom nära samarbeten med våra kunder skapar vi lösningar med hög kvalitet, god service och ett hållbart resultat både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
I dag består vårt bolag av cirka 35 engagerade medarbetare och en fordonsflotta med 25 specialanpassade fordon, allt från sopbilar och slambilar till kranbilar och servicebilar. Läs gärna mer om oss på www.petterssonsmiljo.se
Vi söker dig som vill köra återvinningsfordon
Vill du ha ett strukturerat chaufförsjobb där du gör skillnad för miljön varje dag? Då kan det här vara något för dig. Vi söker en självgående och ansvarstagande återvinningschaufför till vårt team i Varberg.
Som chaufför hos oss får du en aktiv och meningsfull vardag. Du jobbar på kommunala uppdrag med tömning av förpackningar på återvinningsstationer. Rundorna börjar och slutar i Varberg varje dag, men under arbetspasset har du troligtvis även besökt någon av grannkommunerna Kungsbacka, Falkenberg eller Hylte.
Flödet av material till återvinningsstationerna är konstant vilket betyder att våra bilar måste rulla 7 dagar i veckan året om. Tjänsten innehåller därför viss helg-körning.
Vi söker dig som:
Är självständig, strukturerad och tar egna initiativ
Trivs med att veta vad som ska utföras varje dag
Har god social kompetens och ett servicetänk i mötet med kunder
Tar ansvar för fordonets skötsel och underhåll
C-körkort och YKB för tung lastbil
Digitalt färdskrivarkort
God fysik - arbetet är relativt fysiskt krävande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att tömma container med komprimerande sopbil
CE-körkort
Krankort
Vi erbjuder dig
Lön enligt kollektivavtal
Bonussystem
Friskvårdsbidrag
Personalaktiviteter
Möjlighet att utvecklas och ta ansvar i ett stabilt familjeföretagOm tjänsten
Placering: Varberg
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Lön: Månadslön enligt avtal
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till:jobb@petterssonsmiljo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: jobb@petterssonsmiljo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Återvinningschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Petterssons Miljö AB
(org.nr 556642-2076)
432 32 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Bengt Arman jobb@petterssonsmiljo.se 0702608455 Jobbnummer
