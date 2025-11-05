Assisterande restaurangchef - Centro, Böda Sand
2025-11-05
Till sommaren 2026 söker vi på restaurang Centro, en stor restaurang belägen mitt i centrum på Böda Sands camping, en assisterande restaurangchef.
I en luftig lokal under bar himmel mitt i hjärtat av Böda Sand hittar du oss. Vi älskar pizza, men också allt annat gott som vi serverar, så som hamburgare, hemrullade köttbullar, sallader och vår smidiga barnbuffé.
Hos oss är du alltid välkommen vare sig det är dags för lunch eller kvällsmat. Efter middagen växlar vi upp inne i baren och på scenen drar vårt duktiga showteam igång underhållningen, allt från musikquiz till karaoke nästan varje kväll hela sommaren.
Vad rollen innebär: Du agerar som restaurangchefens högra hand och har yttersta ansvar för att driften sköts enligt företagets mål när hen inte är på plats. Du har en viktig funktion i att stötta restaurangchefen och se till att ni tillsammans når restaurangens fulla potential i form av ekonomiska mål och servicemål. Du ser till att kvalitetssäkra mat och dryck som går ut till gäst och har en förmåga att se ett större perspektiv på vad som behöver prioriteras. Du har en operativ roll i restaurangen där service mot gäst är en stor del av arbetet.
Vem söker vi? Vi söker dig som har erfarenhet av restaurang sedan tidigare. Du har gärna haft något form av ansvar på tidigare arbetsplatser. Du har lätt för att komma överens med andra medarbetare men har också förmågan att framföra feedback på ett förtjänstfullt sätt. Du är en person som har förmågan att tillföra energi till en grupp och se helheten i vad som behöver göras. Du har ett öga för detaljer samtidigt som du inte är rädd för att hugga i där det behövs.
Tjänstgöringsperiod: Tjänsten sträcker sig från 11/6-30/8 2026 och är på heltid 100%.
Lön enligt kollektivavtal med ansvarstillägg.
Boende finns till förmånligt pris i anslutning till arbetsplatsen.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Kallskänken i Kalmar AB (org.nr 556791-1614)
Mycket Gutt Kontakt
Gabriella Bergvall gabriella@kallskanken.nu 0768169163
9589668