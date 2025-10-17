Assistenter till en 15 - årig tjej i Borås
2025-10-17
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Jag är en glad tjej på 15 år som bor med min familj.
Jag sitter i rullstol och har en utvecklingsstörning.
Jag har även peg.
Jag har inget talande språk men kommunicerar en viss del med tecken som stöd och bilder.
Jag behöver mycket hjälp i min dagliga livsföring men tycker om att göra roliga saker.
Därför vill jag att du som söker ska vara glad, positiv, ansvarstagande och påhittig.
Erfarenhet av personlig assistans och alternativ kommunikation är en merit.
Personlig lämplighet tillämpas.
Du ska vara rökfri.
Du ska inte vara allergisk mot djur då ridning förekommer på min fritid och inte vara rädd för hästar.
Du ska även även kunna följa med mig till badhuset och då vill jag gärna att du badar.
Jag behöver hjälp när jag kommer från skolan, på helger och även på skollov.
Arbetstiderna ligger i nu läget: 13:50 till 08:15, 15:05 till 19:00, 15:05 till 08:15 och 21:00 till 08:15
Man ska kunna jobba natt med jour
Just nu söker vi främst timvikarier
Välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
