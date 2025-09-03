Assistent till ung man i Helsingborg, vikarie.
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2025-09-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vi söker nu en timvikarie till en av våra brukare i Helsingborg. En 27 årig kille som har en utvecklingsstörning, epilepsi och cerebral pares.
Arbetstiderna är dygnspass med sovande jour, viss dubbelbemanning förekommer också dagtid.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller motsvarande. Du är orädd, har vilja och förmåga att lära dig medicinsk hantering och kroppsnära vård. Som person skall du vara pålitlig, stabil och kunna ta egna initiativ. Du skall kunna jobba ensam, men även vara en bra lagspelare då du kommer ingå i ett team hos kunden. Det är viktigt att du är social, glad, empatisk och en varm person, med förmåga att knyta an till kunden. Det är viktigt att du har goda kunskaper inom det svenska språket, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi som arbetsgivare - Assistanspoolen?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. Vi erbjuder ett jobb som personlig assistent där du som en del i ett team bidrar till att en annan människas vardag fungerar - det är stort!
Välkommen med din intresseanmälan till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9489541