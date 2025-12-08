Assistent till Kundtjänst
2025-12-08
Nu söker vi en ny engagerad och serviceinriktad kollega till vår kundtjänst på Hjälpmedelscentralen i Borås.
Välkommen med din ansökan senast 28 december!
Vi som arbetar på Hjälpmedelscentralen bidrar dagligen till att utsatta människor erbjuds möjligheter att vara delaktiga i samhället. I vårt team inom kundtjänst arbetar nio personer som sitter i ett mindre kontorslandskap. Vi ger service åt våra kunder i hela Västra Götalandsregionen, och också internt till våra fyra hjälpmedelscentraler. Du är Hjälpmedelscentralens röst utåt och kommer till största del att arbeta med telefonen som viktigaste arbetsredskap och därtill administrativa ärenden i vårt affärssystem. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer i tjänsten är:
Telefonservice till privatpersoner och hjälpmedelsbeställare
Besvara frågor på telefon gällande lager, leverans, felanmälningar och kundorder
Administrativa uppgifter inom verksamheten
Bemanna receptionen vid behov
Intern service till våra fyra hjälpmedelscentraler
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag till fredag och kundtjänstens telefon är öppen mellan 8:00-16:30 på helgfria vardagar.
För tjänsten krävs att du har
Fullgjord gymnasieutbildning
Ett par års erfarenhet av att arbeta med service och kundkontakter via telefon
Dokumenterad vana av att arbeta med telefonsupport
Dokumenterad vana av administrativt arbete
Vidare har du mycket goda kunskaper i Office-programmen och erfarenhet av att arbeta i olika digitala system. Du kommunicerar obehindrat på svenska och är duktig på att formulera dig i tal och skrift.
För att ge god service i rollen som assistent i kundtjänsten behöver du:
Ha en god servicekänsla och ett gott kundbemötande
Vara tålmodig och lyhörd med förståelse för patientperspektivet
Trivas med telefonkontakt och kunna kommunicera klart och tydligt
Vara noggrann och ha ett strukturerat arbetssätt
Kunna både ta eget stort ansvar i självständigt arbete och också vara en bra teamspelare
Vara flexibel och kunna hantera flera arbetsuppgifter och system samtidigt
Ha förmåga att hantera arbetsintensiva perioder och återkommande ärenden
Det är viktigt att du ser möjligheter, kan ta egna initiativ och organisera ditt arbete självständigt men också har förmåga att arbeta i team och bidra till ett gott arbetsklimat. Om du har erfarenhet från affärssystemet Sesam2, SOFIA, Jabber och CC-bridge ser vi det som meriterande. Om företaget
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, och Uddevalla.
Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bl.a. hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/ specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team får du möjlighet att bidra med god service som gör skillnad i människors vardag.
Din ansökan
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Frågor om tjänsten hanteras av Karin Öhman, Avdelningschef på Hjälpmedelscentralen i Borås.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
