Assistent sökes till glad 22 årig kille

Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Jag är en pigg och aktiv kille på 22 år och bosatt i Ystad. Jag har assistans dygnet runt och på vissa vardagar går jag i skolan och har assistenten med mig dit. Jag har en muskelsjukdom och har därför stort hjälp behov i min vardag, men jag kan prata för mig själv och kommer därför att utse mina egna assistenter. Jag söker personer mellan 25-55 år med minst 2 års erfarenhet inom personlig assistans.
Jag gillar sport främst ishockey och hockey laget Malmö Redhawks.
Själv spelar jag elhockey på Fifh i Malmö.
Jag gillar att resa och gå på olika aktiviteter som konserter, bio, mycket inom historia och kulturella ting, dator och tv-spel, jag gillar all sorts musik.
Matlagning är viktigt
Vi söker nu 1 assistent med start enligt överenskommelse, jobb tiderna kommer ligga på dagar och nätter med 12h pass.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Vi söker personer mellan 25-55 år med minst 2 års erfarenhet inom personlig assistans.
Flexibel
Gärna någon med liknande intressen som brukare (se ovan).
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Vi söker 2 st assistenter till deltids tjänster.
Arbetstid: Dagtid, kvällstid och natt.
Tillträde: Med start enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2025-10-31
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Emme Hansell, Verksamhetschef Emme.Hansell@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
