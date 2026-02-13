Asiatisk kock/kockerska sökes
2026-02-13
Restaurang Coco Thai AB ligger i centrala Örebro, med ett stenkast från slottet och Örebro Resecentrum.
Dagligen serverar vi lunchbuffé och a la carte till såväl allmänheten som slutna sällskap och avhämtning.
Vi söker nu en person som vill jobba deltid eller heltid i köket.
Erfarenhet det thailändska köket är ett krav. Har du jobbat på restaurang med utskänkningstillstånd ses det som ett stark merit. Likadant om du har jobbat med Örebro kommuns egenkontrollprogram för livsmedelshantering.
Tunga lyft förekommer.
Varierande arbetstider, såväl helger som kvällar förekommer. Sökande måste kunna jobba söndagar.
Tillsättningen kan ske innan ansökningstiden löper ut, så ansök snarast möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Ring 073-617 9661 efter klockan 14:00 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coo Coo Thai AB
703 61 ÖREBRO Jobbnummer
