Arrestantvakter (timanställning)
2026-01-21
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
, Vilhelmina
, Östersund
, Kramfors
, Lycksele
Är du redo för en större uppgift?Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Jämtland är ett av polisområdena i polisregion Nord. Det geografiska området omfattar åtta kommuner. Polisområdet Jämtland är indelat i två lokalpolisområden: Östersund och Jämtland/Härjedalen. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
Vi söker nu timanställda arrestantvakter till orterna Östersund, Bräcke, Sveg, Funäsdalen, Åre och Strömsund.
Som timanställd hos oss får du en så kallad intermittent anställning. Detta innebär att du anställs vid varje enskilt arbetspass och får ekonomisk ersättning per timme. Antalet timmar man arbetar är varierande per person och över tid.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att arbeta i arrestmiljö. I rollen som arrestvakt, är du den som tar emot och hanterar personer som är frihetsberövade, och du är därefter deras närmsta kontakt under tiden i arrestlokalen. Många frihetsberövas i syfte att utreda brott, med det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av exempelvis lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB).
Arbetstempot varierar och är beroende av hur många som är intagna i arresten. Det kan vara fysiskt krävande och förutsätter att du är vid god hälsa.
Arbete på annan ort inom länet kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten eller är polisstuderande
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du även är/har:
Aktuell arbetslivserfarenhet som innefattar personliga möten som arbetsgivaren bedömer relevant
Vana av att arbeta med och bemöta människor i utsatta miljöer som arbetsgivaren bedömer relevant
Aktuell arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med frihetsberövade personer som t.ex. kriminalvård, arrestantvakt, HVB/SiS-hem, ordningsvakt, väktare eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer relevant
Kunskap/färdighet gällande polisiära datasystem såsom RES, hittegods och Durtvå
Polisstuderande
Godkända betyg i kursen självskydd alternativ har en liknande och aktuell utbildning som vi anser relevant för tjänstenDina personliga egenskaper
Som medarbetare är du polisens ansikte utåt och förväntas arbeta utifrån engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Du har ett intresse av att arbeta med människor och har en förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv och situation utan att ta över personens känslor. Vid stressfulla situationer kan du agera lugnt, kontrollerat och professionellt. Du tillämpar ett högt säkerhetstänk, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå. Arbetet kräver även att du arbetar bra tillsammans med andra människor. Du har ett flexibelt förhållningsätt och trivs med att hjälpa och stötta andra.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Östersund, Bräcke, Sveg, Funäsdalen, Åre och Strömsund. Uppge i din ansökan vilken/vilka av orterna du är intresserad av.
Arbetstid: Dygnet runt verksamhet (dag, kväll, helg och natt)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Arrestantvakt
Anställningen kommer att inledas med en obligatorisk utbildning som kan ske på annan ort utanför regionen.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB107/2026". Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
Gruppchef
Robin Löfdahl robin.lofdahl@polisen.se 010-5630832 Jobbnummer
9696723