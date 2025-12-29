Arrestantvakter för timanställning, Uddevalla och Vänersborg
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nu söker vi Arrestantvakter för timanställning i Uddevalla och Vänersborg, arbete i Åmål, Stenungssund och Strömstad kan eventuellt förekomma också.
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, gränspolisenheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisområde Fyrbodal är ett av fem polisområden i Polisregion Väst. Polisområde Fyrbodal sträcker sig över 17 kommuner och är indelat i tre lokalpolisområden: västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli. Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Vill du vara i händelsernas centrum på en arbetsplats där tempot kan vara högt? Vi söker nu dig som vill arbeta extra som Arrestantvakt.
I rollen som Arrestantvakt förväntas du vara flexibel och kunna växla mellan flera olika arbetsuppgifter. Grunden är att du har ansvar för de frihetsberövade och medverkar bland annat vid avvisiteringar, provtagningar, kroppsvisitationer, fotografering, spårsäkring, fingeravtrycksundersökning samt vid tillsyn och bevakning av frihetsberövade. Vid behov kan tjänstgöring i annan ort inom Fyrbodal bli aktuellt.
Du har ett nära samarbete med stationsbefälen som leder den dagliga verksamheten där ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma. Du kommer, då behov föreligger, att få relevant utbildning för dessa uppdrag.
Anställningen påbörjas i april eller maj med en betald utbildning på heltid under 3-4 veckor, som avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Du måste få godkänt på dessa prov för att kunna få arbeta som arrestantvakt. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser relevant
• Innehar körkort med behörighet B
• Har en god fysisk och psykisk hälsa
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du även har:
• Har tidigare minst ett års arbetslivserfarenhet och i närtid, med att bemöta människor i utsatta och/eller svåra situationer, exempelvis från sjukvård, psykiatri, skola eller kriminalvård, som arbetsgivare bedömer relevant
• Studerande på Polishögskolan och genomgått termin 1 med godkänt resultat vid ansökningstillfället
Personliga egenskaper
I rollen som arrestantvakt är det av stor vikt att du uppträder med mognad och integritet. Du bidrar till ett bra arbetsklimat där likabehandling är en självklarhet. Du visar respekt och engagemang i möten och i samarbete med andra. Vi söker dig som har en mycket god samarbetsförmåga och som även kan arbeta självständigt. Du respekterar och följer fattade beslut och prioriteringar. Du tar hand om både personlig och gemensam utrustning.
Arbetsuppgifterna ställer krav på förmåga att agera på ett lugnt och professionellt sätt, även i stressiga situationer. Du har god självkännedom och tillämpar ett högt säkerhetstänkande, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå och kan anpassa ditt bemötande och din framtoning i ett konfliktförebyggande syfte. Du har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan arbetsuppgifter och tempo.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Uddevalla eller Vänersborg, samt vid behov i Åmål, Stenungssund och Strömstad
Arbetstid: 3-skift
Tillträde: Enligt överenskommelse, utbildning på heltid under 3-4 veckor sker under april-maj eller senare i mån av plats
Funktion: Arrestantvakt
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
