Arkivhandläggare - Eskilstuna
Fortifikationsverket söker en arkivhandläggare till Eskilstuna. Har du en mycket god administrativ förmåga, tidigare erfarenhet av arkivvård eller liknande administrativt arbete? Vill du arbeta för en verksamhet som sätter kvalitet och säkerhet högt?
Fortifikationsverket växer - välkommen att söka dig till oss!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag som arkivhandläggare i en myndighet med samhällsansvar
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet, som är i stark tillväxt. Inom avdelningen Verksamhetsstöd ligger flera viktiga stödenheter däribland enheten för Informationsförvaltning där vi är ett trettiotal medarbetare fördelat på tre grupper;
Registraturen som ansvarar för myndighetens diarium,
Arkivgruppen som ansvarar för myndighetens arkiv och
Ritningsförvaltningsgruppen som ansvarar stöd till verksamheten med ritningar och andra tekniska dokument.
Då en av våra medarbetare inom arkivgruppen gått vidare till annan tjänst söker vi nu förstärkning. Vi är idag nio medarbetare inom gruppen och kommer växa ytterligare under året!
Som arkivhandläggare arbetar du med de centrala myndighetsarkiven. Du registrerar, arkiverar och vårdar beståndet. Du besvarar även frågor från både medarbetare såväl som interna och externa kunder. Inom arkivgruppen kommer du att hantera sekretessbelagda handlingar, vilket innebär att tjänsten är säkerhetsklassad. Arbetet är varierat och innebär också fysiskt arbete med till exempel omflyttning av arkivmaterial.
Resor inom Sverige kan förekomma.Publiceringsdatum2026-04-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutfört gymnasiet och som har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter i en yrkesmiljö. Vi vill att du har en mycket god administrativ kompetens och goda kunskaper i administrativa stödsystem. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och körkort, klass B är också ett krav.
Det är meriterande med eftergymnasial utbildning inom arkiv- och informationsvetenskap eller annan högre utbildning som kan bedömas relevant. Det är också meriterande med arbetserfarenhet av arbete med arkiv, till exempel ordnande och förtecknande. Om din administrativa erfarenhet kommer från statlig eller kommunal verksamhet ser vi positivt på det. Arbetet kräver självständig planering och att du är initiativrik varför vi ser positivt på om du har den kompetensen.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten och noggrann. Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor söker vi dig med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi söker också dig som är en doer, gillar struktur, ordning och reda samt är rörlig och klarar att arbeta fysiskt i ett arkiv. Vi vill dessutom att du är energisk och slutför dina uppdrag med gott resultat. Vi har en hög arbetstakt som kräver stresstålighet samt att du har förmåga att behålla lugnet i hektiska sammanhang. Dessutom ser vi gärna att du är med och bidrar i vårt utvecklingsarbete samt visar stort engagemang i det arbete vi utför.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Vår arbetsplats finns på bara några minuters promenadavstånd från resecentrum.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 3 maj 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Nils Mossberg 010-44 45 772 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121200".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA
För detta jobb krävs körkort.
Rekryteringsspecialist
Eva Bjälkander eva.bjalkander@fortifikationsverket.se +46104444592
