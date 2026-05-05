Arkivarier
Nu söker vi två arkivarier som har erfarenhet av förteckningsarbete och vill arbeta i en verksamhet med stort fokus på digitalisering av informationsförvaltning. Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Som arkivarie på enheten informationsförsörjning får du en central roll i myndighetens informationsförvaltning. Du kommer bl.a. arbeta med förvaltningsarbete av våra regelverk och rutiner och bidra som representant för enheten i olika arbets- eller projektgrupper.
Rollen innebär bland annat ansvar för att utföra bevarande- och gallringsutredningar, processkartläggningar, ta fram och förvalta informationshanteringsplaner samt vara rådgivande gentemot myndigheten. Du kan även få ansvara för arkivleveranser, ordna och förteckna arkiv, gallra samt hantera diverse förfrågningar. Som arkivarie hos oss har du ett utvecklande och omväxlande arbete där du både samarbetar med andra och har eget ansvar för att genomföra egna arbetsuppgifter.
I den här rollen är du också med och driver digitalisering av vår informationsförvaltning framåt och får möjligheten att forma och förbättra hur myndigheten i framtiden kommer arbeta med informationshantering.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom arkivvetenskap eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer som relevant. Eftersom vår verksamhet styrs av lagar är det en förutsättning i rollen som arkivarie att du har utbildning i offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen. Vi ser även att du har relevant och aktuell erfarenhet av arkiv- och förteckningsarbete. Tjänsten ställer också krav på att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet från arkivarbete i försvarssektorn eller har arbetat med digital långtidsförvaring av handlingar. Även utbildning inom digitalisering och elektronisk arkivering samt relevant arbetslivserfarenhet i verksamhet som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen är meriterande. I rollen har du även nytta av kunskaper i verksamhetsbaserad arkivredovisning.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har god samarbetsförmåga, är självgående, strukturerad och initiativtagande. Vi ser också att du är en person som tar ansvar för ditt arbete, driver dina processer framåt och trivs med att arbeta efter uppsatta mål och fokusera på att nå resultat.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på infrastrukturstaben som ansvarar för IT, lokaler och annan verksamhetskritisk infrastruktur som möjliggör ett effektivt och säkert arbete. Tjänsten är placerad på enheten informationsförsörjning som ansvarar bland annat för att förvalta myndighetens arkiv, styrning och stöd inom informationsförvaltningsområdet samt agerar rådgivande mot hela myndigheten. Enheten inbegriper vidare FMV:s bibliotek där vi bland annat ansvarar för flera olika digitala publikationsbibliotek, informationsförsörjning och databassökningar.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2026.
Bra att veta
Du ansöker tjänsten via FMV:s webbplats genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO-S Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel).
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta sektionschef Benny Wahlberg på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel) eller benny.wahlberg@fmv.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen ber vi dig kontakta rekryterare Emma Hellström på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel) eller emma.hellstrom@fmv.se
.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
115 26 STOCKHOLM
