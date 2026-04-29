Arkivarie till Serviceavdelningen
2026-04-29
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Serviceavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar och består av tre enheter med totalt drygt 720 anställda. Avdelningen är en del i det brottsbekämpande uppdraget och arbetar med medborgarservice i form av bland annat e-tjänster och receptionsverksamhet, utvecklar resedokument och tjänstekort, tillhandahåller allmänna handlingar samt registerutdrag. Även myndighetens förvaltningsärenden och nationella telefonväxeln ingår liksom ansvaret för myndighetens informationshantering.
Tjänsten som arkivarie är placerad vid arkivsektionen. Sektionen består av sex grupper som tillsammans ansvarar för att vårda och förvalta myndighetens arkiv och hantera begäran om allmän handling som inkommer till Polismyndigheten. Sektionens grupper är geografiskt placerade över stora delar av landet, från Luleå i norr till Malmö i syd.
Vi söker nu en arkivarie med placering i Uppsala.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Som arkivarie på Polismyndigheten arbetar du med ett varierande och spännande arkivmaterial. Du arbetar dels med traditionella uppgifter såsom att förvalta, vårda och tillhandahålla arkivbestånden genom att utföra ordnings- och förteckningsarbeten, gallring, delta i leveranser och omflyttningar av handlingar, internt bistå verksamheten med information ur arkiven samt utföra övrigt förekommande arbete inom informationsförvaltningens ansvarsområde. En annan stor del av arbetet handlar om sekretessprövning och utlämnande av allmänna handlingar, vari ingår externa kontakter där rättsmedvetande och service är viktigt. Inom arbetsgruppen förs en ständig dialog rörande både sekretess och arkivfrågor för att vi gemensamt ska utvecklas och bli mer effektiva i vårt arbete.
Du fungerar också som sakkunnig inom arkiv- och dokumenthantering, arbetar med gallringsutredningar, tillsyn, dokumenthanteringsplaner samt med stöd, rådgivning och utbildning i arkivfrågor. Deltagande i nationella och regionala utvecklingsprojekt kan bli aktuellt. Du kommer utföra arbetet självständigt med hjälp av gruppchef och kollegor inom arkivområdet. Vi värnar om att du ska få goda möjligheter att bredda din kompetens och frihet att fördjupa dig inom frågor som du finner särskilt intressanta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning om minst 180 hp/120p, innefattande minst
60 hp/40p i arkivvetenskap eller motsvarande högskoleutbildning med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap som arbetsgivaren bedömer relevant
Aktuell erfarenhet av arbete som arkivarie
God kännedom om arkiv- och offentlighetslagstiftningen
God förmåga och vana att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta som arkivarie inom offentlig sektor
Erfarenhet av utlämnande av allmän handling och sekretessprövning
Erfarenhet av att genomföra gallringsutredningar och motsvarande analyser av ärende- och dokumenthantering
Erfarenhet av att arbeta med digitala system relevanta för tjänsten
Kännedom om och förståelse för verksamhetsbaserad arkivredovisning
B-körkort för manuellt växlad bilDina personliga egenskaper
Eftersom det till stora delar är ett självständigt arbete är du en ansvarstagande, flexibel och strukturerad person. Du ingår i ett team av andra arkivarier och arkivhandläggare vilket ställer krav på en god samarbetsförmåga. Då mycket av Polismyndighetens arkivbildning är digital ska du vara intresserad av hantering av digital information, samt kunna förstå och ta till dig nya IT-system. Du ska kunna utföra visst fysiskt ansträngande arbete, som att lyfta arkivkartonger i samband med leverans och gallring. Du är också mån om att ge bra service till de som efterfrågar handlingar ur arkivet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Uppsala
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Arkivarie
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Urvalstest kan förekomma inom ramen för rekryteringen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb.

För detta jobb krävs körkort.
Polismyndigheten Uppsala
Rekryterande chef
Carina Dagbro carina.dagbro@polisen.se
