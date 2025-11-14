Arkivarie
Vårgårda kommun / Bibliotekariejobb / Vårgårda Visa alla bibliotekariejobb i Vårgårda
2025-11-14
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårgårda kommun i Vårgårda
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Vill du vara med och utveckla framtidens arkiv- och informationshantering i Vårgårda kommun? Nu söker vi en engagerad och kunnig arkivarie som vill bidra till rättssäker dokumenthantering och bevarande av vårt gemensamma kulturarv. Hos oss skulle du bli en del av vår kanslienhet som även består av registrator, kommunhandläggare, samhällsvägledare och kanslichef.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som arkivarie ansvarar du för att stödja verksamheterna i Vårgårda kommun med expertis inom arkiv- och informationshantering. Med hjälp av din pedagogiska förmåga ser vi att du förklarar olika komplexa sammanhang inom vårt område på ett smidigt vis, samtidigt som du värdesätter att bygga relationer med dem du möter. Ditt arbete är viktigt för att säkerställa att dokument och handlingar hanteras på ett lagligt, säkert och effektivt sätt.
Vi söker en person som är strukturerad, pedagogisk och serviceinriktad. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
* Att ge råd och stöd till förvaltningen i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
* Att upprätta och följa upp styrdokument och rutiner för arkiv- och dokumenthantering.
* Att ansvara för kommunens centralarkiv, exempelvis att kravställa och ta emot leveranser.
* Att utbilda och informera medarbetare i arkivfrågor.
* Att besvara frågor från allmänheten.
* Att lämna ut handlingar från arkivet och sekretesspröva dem vid behov.
* Att ansvara för bevarande, gallring och tillgängliggörande av handlingar.
* Att vara lokal projektledare i kommunens e-arkivarbete i samverkan med e-arkivarie och IT-utvecklare i E-arkiv i Sjuhärad.
Hos oss får du en stimulerande roll där du gör skillnad varje dag. Du kommer vara en viktig kugge i vår lilla kansligrupp där vi hjälps åt för att lösa utmaningarna tillsammans. Detta innebär en möjlighet till varierande arbetsuppgifter alltifrån arbete med allmänna val, sekreteraruppdrag samt stötta i receptionen vid behov med mera.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!KvalifikationerKvalifikationer
* Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen inom arkivvetenskap, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som relevant för tjänsten.
* God kunskap om lagstiftning och praxis inom arkiv- och offentlighet- och sekretesslagen.
* Förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra.
* God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Meriterande:
* Erfarenhet och lämplig utbildning om e-arkivering (digitalt långtidsbevarande).
* Arbetslivserfarenhet som arkivarie eller inom liknande funktion.
* Erfarenhet av arbete i kommunal förvaltning.
* Erfarenhet av digital informationshantering och e-arkivlösningar.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda kommun
(org.nr 212000-1454) Kontakt
Kansliansvarig
Sara Gårdeson sara.gardeson@vargarda.se 0322-600 610 Jobbnummer
9604405