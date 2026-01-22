Arborist
2026-01-22
LEDANDE ARBORIST SÖKES - TRÄDFÄLLNING, BESKÄRNING & STUBBFRÄSNING (STOCKHOLM)
Sevelund AB får in fler och fler förfrågningar inom trädfällning och beskärning och vi tar nu steget att anställa en ledande arborist till företaget.
Det här är en tjänst för dig som vill ha stort ansvar, arbeta självständigt och vara med och utveckla arboristdelen hos oss. Du kommer ha en central roll där du ansvarar för planering och genomförande av uppdrag - och du blir vårt ansikte utåt mot kunderna.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Du kommer främst arbeta med:
Trädfällning (traditionell och sektionsfällning)
Beskärning och trädvård
Planering av uppdrag och upplägg ute på plats
Kundkontakt och rådgivning
Stubbfräsning
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som arborist
Är trygg med sektionsfällning och arbete i utmanande miljöer
Kan planera ditt arbete själv och ta ansvar för hela uppdrag
Jobbar säkert och metodiskt
Är serviceinriktad och professionell mot kund
Har B-körkort (krav)
Motorsågskort (A + B)
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av stubbfräsning
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort förtroende och frihet under ansvar
Stabilt bolag med växande efterfrågan och många uppdrag
Bra utrustning och ordning på arbetsupplägg
Varierande jobb hos både privatpersoner och företag i StockholmSå ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet till: work@sevelund.se
Märk ämnesraden: "Arborist"
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: work@sevelund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arborist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sevelund AB
(org.nr 559079-8780) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9698914