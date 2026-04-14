Arbetsterapeut till Västerpark
2026-04-14
Är du en engagerad arbetsterapeut som vill vara med och göra skillnad för våra hyresgäster? Välkommen med din ansökan till oss på Västerpark!Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss på Västerpark skapar du viktiga förutsättningar för våra hyresgäster att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Detta gör du genom bland annat rehabilitering, aktivitetsbedömning, träning och hjälpmedelsförskrivning.
Vi arbetar vårdpreventivt i team med arbetsterapeut, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschef för att skapa en god och säker vård. Vi samarbetar även med läkare och fysioterapeuter från regionen. För oss är det viktigt att utgå från ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt, med våra hyresgästers önskemål och behov i fokus.
Här har du möjligheten att bli del av en engagerad arbetsgrupp där dina kompetenser och idéer som arbetsterapeut tas tillvara!
Exempel på arbetsuppgifter:
utreda behov av arbetsterapi enligt arbetsterapiprocessen
planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder
utbilda, informera och handleda övriga professioner samt studenter
ha en ledande roll på teamträffar
vara drivande i arbetet med individuella och gemensamma aktiviteter
ha kontakt med och ge stöd till anhöriga och närstående
samverka med andra professioner för att skapa individuella vårdplaner
dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Västerpark är ett vård- och omsorgsboende som öppnades 2022. Västerpark har 80 hyreslägenheter fördelat på fyra våningsplan varav tre har inriktning kognitiv svikt och ett har somatisk inriktning. Boendet är placerat centralt på Väster, ca två km från Örebro centralstation.
Som arbetsterapeut på Västerpark kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS). Alla arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom kommunens särskilda boenden arbetar under en och samma organisation för att på så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som arbetsterapeut innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om Västerpark här: https://www.orebro.se/omsorg--stod/boenden/vard---omsorgsboende/lista/2022-09-01-vasterpark.html
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som arbetsterapeut är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Du kommer att ha mycket kontakt med hyresgäster, anhöriga och personal vilket förutsätter att du är tydlig i din kommunikation, och att du har ett gott bemötande som gör att du skapar förtroendefulla relationer. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
legitimerad arbetsterapeut
Meriterande:
erfarenhet av arbete som arbetsterapeut
erfarenhet av arbete som arbetsterapeut inom vård- och omsorg
erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 28 april. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Voo 631/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO
Facklig Expedition
