Arbetsterapeut till Hemsjukvård Väster
Örebro kommun / Sjukgymnastjobb / Örebro Visa alla sjukgymnastjobb i Örebro
2026-04-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du en arbetsterapeut som vill skapa trygghet och förenkla vardagen för örebroarna? Då kanske du är vår nya kollega i Hemsjukvård väster. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete i hemsjukvården med närhet till kollegor. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss får du jobba med patientgrupper i olika åldrar som bor i ordinärt boende. Arbetet består av varierande arbetsuppgifter vilket ger möjlighet till omväxling och utmaningar. Du kommer stötta i aktivitetsträning, anpassningar av både den fysiska och sociala miljön och utprovning av hjälpmedel. Vår uppgift är att hjälpa patienterna att uppnå sina egna mål så att de kan vara så självständiga som möjligt hemma. Vi jobbar i team tillsammans med övriga yrkeskategorier men du har även ett nära samarbete med arbetsterapeutkollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
arbeta med patientens behov i centrum utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i syfte att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde
utreda behov av arbetsterapi enligt arbetsterapiprocessen
samverka med andra professioner för att skapa individuella vårdplaner som dokumenteras
utbilda, informera och handleda omvårdnadspersonal, studenter samt övriga professioner
förskriva och prova ut hjälpmedel
skriva intyg för ansökan om bostadsanpassning
arbeta självständigt och i team med kollegor och andra yrkeskategorier
dokumentera i verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Hemsjukvård Väster utgår från gemensam lokal belägen centralt väster i Örebro. Vår enhet består av drygt 40 medarbetare, varav 15 av dessa är arbetsterapeuter. Vårt upptagningsområde består av både tätort och landsbygd, i ett omväxlande och trevligt område. Vi förflyttar oss med både cykel och bil till våra patienter.
Hemsjukvården är organiserat inom Socialförvaltningens område Vård och omsorg. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja människor att leva ett hälsosamt liv och kunna fortsätta delta i samhällslivet på sina villkor.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som arbetsterapeut är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Du kommer att ha mycket kontakt med patienter, anhöriga och personal vilket förutsätter att du är tydlig i din kommunikation, och att du har ett gott bemötande som gör att du skapar förtroendefulla relationer. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
legitimerad arbetsterapeut
B-körkort för manuell växellåda
kunna cykla
Meriterande:
erfarenhet av arbete som arbetsterapeut
erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
erfarenhet av att dokumentera i verksamhetssystemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse - t.o.m. 31 januari 2027
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 6 maj, urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "voo 203/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Hanna Engman 019 - 21 35 64
9870236