Arbetsterapeut Södra Centralgatan

Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge våra äldre möjligheten till ett bra liv? Då har du hamnat på rätt plats! Just nu söker vi efter en serviceinriktad och ansvarstagande arbetsterapeut till Humana, Södra Centralgatan, som vill hjälpa oss att leva ut vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv". Att arbeta hos oss ger dig möjlighet att utvecklas och dagligen göra skillnad för våra äldre, samtidigt som du arbetar i ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang.
Om oss
Hos oss på Humana kommer du vara en viktig del i att kartlägga och tillgodose våra kunders individuella behov av vård och rehabilitering. Du kommer tillsammans med övriga kollegor att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje boendes individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en vardag som präglas av god omsorg, där du tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Södra Centralgatan får du chansen att arbeta i en engagerad och glädjande arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Anställningsform: Vikarierat, 1 år
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dagtid måndag till fredag, 100%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad får du?
Ett betydelsefullt jobb som bidrar till en bättre vardag för våra äldre.
Möjlighet att utifrån din kompetens och erfarenhet planera och genomföra relevanta rehabiliteringsinsatser utifrån kundernas individuella behov och förutsättningar.
Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut kommer du att arbeta utifrån den enskilda individens önskemål och behov för att på bästa sätt främja en hälsosam vardag. I rollen kommer du hjälpa till att bibehålla och utveckla den enskilda individens fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Du kommer att handleda omvårdnadspersonalen i uppgifter inom professionen, hantera dokumentation och avvikelser samt i vissa fall vara aktivitetsansvarig för våra äldre.
Exempel på arbetsuppgifter:
Handleda omvårdnadspersonal i uppgifter inom professionen
Risk- och funktionsbedömningar samt uppföljning
Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
Medverka i team-träffar och vårdplanering
Riskbedömningar kopplade till arbetsmiljö
Kartlägga boendes önskemål och behov av aktiviteter
Planera, förbereda och genomföra aktiviteter på verksamheten
Samverka med externa aktörer t ex. Föreningar, musiker, skolklasser
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta i en äldreomsorg där du dagligen bidrar till att skapa en meningsfull vardag för våra äldre. Du är en kundfokuserad, serviceinriktad och kreativ person som har lätt för att skapa relationer och har en god samarbetsförmåga. För rollen krävs det att du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet inom äldreomsorgen.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vi söker dig som:
Är utbildad och legitimerad arbetsterapeut
Har kunskap att dokumentera i journalsystem
Besitter goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen eller hemtjänsten
Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
Erfarenhet av arbete som aktivitetsansvarig
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta vikariatet innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
