Arbetsterapeut, semestervikariat
2026-01-08
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta som arbetsterapeut hos oss under sommaren 2026.
Kommunal hemrehabilitering ger stöd till träning och aktivitet i hemmiljö och i vård- och omsorgsboende med anpassning till faktorer i omsorgstagarens omgivning.
Som arbetsterapeut arbetar du med bedömning och träning i aktivitet samt handledning och instruktion till både omsorgstagare, närstående och omvårdnadspersonal. I arbetsuppgifterna ingår även bostadsanpassning och hjälpmedelsförskrivning. Som arbetsterapeut arbetar du i team tillsammans med fysioterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer och biståndshandläggare. All personal arbetar med ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag, dagtid. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Du är trygg med dig själv och dina arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta både självständigt och i team vilket kräver att du har en god initiativförmåga samtidigt som du är en lagspelare. Du värderar teamarbete högt och är genuint intresserad av att arbeta med äldre och deras individuella behov. Som arbetsterapeut behöver du även vara stresstålig och flexibel i ditt arbetssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
För att kunna komma i fråga för en anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. På polisen hemsida https://polisen.se/
väljer du registerutdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, blankettnummer 442-9.
Välkommen med din ansökan. Urval och tillsättning av tjänster sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
