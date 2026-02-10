Arbetsterapeut Samrehab
2026-02-10
Vill du bidra till förbättrad hälsa och göra skillnad för patienter i alla åldrar? Vi söker en engagerad och nyfiken arbetsterapeut till Samrehab distriktsrehabiliteringen Vimmerby/Hultsfred.
Hos oss arbetar du i en engagerad och kunnig arbetsgrupp med ett positivt, öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi använder ett personcentrerat arbetssätt och arbetar kontinuerligt med förbättringar för att stärka rehabiliteringsprocessen för patienter.
Som arbetsterapeut möter du patienter i alla åldrar och arbetar med varierade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna omfattar arbetsterapeutiska insatser inom olika områden så som psykisk ohälsa, långvarig smärta, handrehabilitering, neurologi och bedömning av patienter med komplexa behov. Du samarbetar nära med andra professioner inom hälsocentraler, kommuner och sjukhus. Arbetet ger goda möjligheter till både utveckling och lärande, med stöd av erfarna kollegor inom arbetsterapi.
Det finns goda möjligheter att få växa in i din roll då du har flera erfarna medarbetare och kollegor runt omkring dig. Du kommer även att ha möjligheten att samverka med kollegor inom rehabilitering i hela Region Kalmar län samt med personal inom hälso- och sjukvård. Dina arbetstider är förlagda till dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i team. Du har god förmåga att arbeta självständigt och planera och prioritera ditt arbete. Du är nyfiken, engagerad och ser betydelsen av att skapa bra fortsättningar för att stödja patienter till att bli så självständiga och kunna leva ett så rikt och aktivt liv som möjlighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tillsättning så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Din framtida arbetsplats
Du kommer vara en del i en arbetsgrupp bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och medicinsk sekreterare. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga kollegor inom rehabiliteringen i Region Kalmar län, hälsocentraler och sjukhus.
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och för att möta dessa arbetar vi systematiskt med att utveckla nära vård, där rehabilitering är en central del av patientens vård och behandling. I utvecklingsarbetet och omställningen till nära vård kommer du tillsammans med ditt team vara en viktig resurs där ett gott samarbete mellan basenhetens enheter spelar en viktig roll och även samarbete med sjukhus, kommuner och primärvård.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Vimmerby/Hultsfred Kontakt
Matilda Sundberg, Områdeschef 010-3585715 Jobbnummer
9734074