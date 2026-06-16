Arbetsterapeut
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Norrköping Visa alla sjukgymnastjobb i Norrköping
2026-06-16
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Välkommen till oss på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping!
Vi tillhör Psykiatricentrum i Region Östergötland. Klinikens verksamhet bedrivs i huvudsak på en sammanhållen öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar under 18 år och deras familjer i Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.
Vi möter patienter både för planerad behandling och akut bedömning. De vanligaste tillstånden hos våra patienter är depression, ångeststörningar samt beteende- och koncentrationssvårigheter.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på kliniken kommer du att arbeta med bedömning, stöd och behandling av psykiatriska tillstånd som kräver specialistpsykiatrisk vård. Främst kommer du möta familjer där barnet har svårigheter inom neuropsykiatriska området. Du kommer att arbeta med familjer, träffa barn, ungdomar och föräldrar samt samverka med bland annat skola, LSS och socialtjänst.
Du kommer vara placerad i ett av våra behandlings- och utredaningsteam där du samverkar med flera olika yrkeskategorier. Kliniken bedriver olika former av gruppverksamhet och flera av dessa leds av arbetsterapeuter.
Inom kliniken finns möjlighet till fördjupad kunskap genom mentorskap, teamarbete, handledning och internutbildning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av barnpsykiatrisk arbete på specialistnivå är meriterande. Du bör vara väl förtrogen med hur svårigheter kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar vardagen samt ha kunskap och erfarenhet av att ge stöd utifrån evidensbaserade strategier vid dessa tillstånd. Det är även meriterande om du bedrivit gruppbehandling riktat mot barn, ungdomar och föräldrar.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och har samtidigt lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt och har en god pedagogisk förmåga. Arbetet ställer stora krav på personlig mognad och flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Gamla Lasarettsgatan 18 (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN Kontakt
Johannes Witalisson johannes.witalisson@regionostergotland.se 010-1045129 Jobbnummer
9966939