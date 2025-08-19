Arbetsterapeut
På Capio Vårdcentral Broby och Hässleholm har vi samlat all vår kunskap under samma tak vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård.
Hos oss är vardagen variationsrik och vi arbetar tillsammans som ett team kring våra patienter. Vi respekterar och stöttar varandra och vi vet att våra olikheter utvecklar oss - både i våra yrkesroller och som personer. Vår arbetsgrupp är trygg och stabil med ett tätt samarbete mellan de olika professionerna. Vi arbetar tillsammans och du kan förvänta dig ett stort stöd från läkargruppen och övriga kollegor - hos oss är du aldrig ensam!
Din roll
Nu behöver vi förstärka vårt team med en arbetsterapeut. Vi söker dig som vill vara med och supporta två av våra vårdcentraler i Broby och Hässleholm.
Hos oss driver du din patientmottagning självständigt med undersökningar, bedömningar och behandlingar av patienter samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. På Capio har vi kontinuerliga nätverksträffar med andra arbetsterapeuter i vår region och på vår enhet i Kristianstad finns närmsta kollega för samarbete. Finns även möjlighet till en mentor om man det önskar.
Tjänstgöringsgrad sker i dialog med verksamhetschef.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Tjänsten hos oss passar dig som är legitimerad arbetsterapeut och är trygg både i person och i din profession samt har ett flexibelt, patientfokuserat arbetssätt med en god empatisk förmåga.
Det är meriterande om du har arbetat på vårdcentral tidigare, men det viktigaste för oss är att du har rätt inställning. Du värnar om att hålla hög kvalitet i ditt arbete - alltid med ett helhetstänk och med patienten i fokus. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Publicerat: 2025-07-15
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
