Arbetsterapeut - timanställning
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Uddevalla Visa alla sjukgymnastjobb i Uddevalla
2025-10-23
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Arbetsterapi NU-sjukvården
Arbetsterapi finns på både NÄL och Uddevalla sjukhus och består av 2 olika enheter.
Här jobbar ca 30 arbetsterapeuter och rehabiliteringsassistenter. Enheterna har idag några timanställda men ser behov av att anställa fler för en flexiblare bemanning.
Om tjänsten
Nu söker vi nya medarbetare som är intresserade av timanställning och kan tänka sig ett bredare uppdrag på sjukhuset. Vi söker medarbetare till båda sjukhusen men det finns också möjlighet att enbart jobba mot NÄL eller Uddevalla.
Som arbetsterapeut arbetar du mot en eller ett par av sjukhusets kliniker. Du ansvarar för bedömning och rehabilitering av patienter inom slutenvården och/eller specialiserad öppenvård, hjälpmedelsutprovning samt information och undervisning av patienter, personal och närstående. Arbetet präglas av egenansvar, teamarbete och delaktighet.
Som timanställd hos oss kommer du få möjlighet att arbeta längre planerade perioder och ibland enstaka pass vid planerad frånvaro i grupp. Anpassning kan ske utifrån dina önskemål.
Vi strävar alltid efter att du som arbetsterapeut ska få jobba utifrån dina intressen och tidigare erfarenheter. Vi kommer tillse en god introduktion och utbildningsinsatser för att du ska känna dig trygg hos oss.
Varför ska du ha en timanställning hos oss? Här får du arbeta i en trevlig arbetsgrupp och möjlighet att styra dina egna arbetstider. Och sist men inte minst möjlighet till att möta patienter där du kan skapa stort värde. Låter detta intressant? Sök då till oss.
Har du frågor om hur det är att jobba hos oss eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrigt
Annonsen avser: timanställning
Tjänstgöringsgrad: timanställning
Start: enligt överenskommelse
Intervjuer och anställning sker fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
