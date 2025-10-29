Arbetsstödjare med verksamhetsansvar
2025-10-29
Arbetsstödjare med verksamhetsansvar - Arbetslivsförberedande verksamhet;
CONEXI AB; Uppsala
Brinner du för att få andra att växa och utvecklas? I så fall kan du vara den vi söker till vår verksamhet i Uppsala.
CONEXI bedriver arbetslivsförberedande verksamhet för vuxna personer inom autismspektrat i samarbete med IKEA och övriga näringslivet. CONEXI sammanför tre parter, arbetstagare, arbetsstödjare och arbetsliv. Verksamheten är värdegrundbaserad och präglas av en anda av samarbete och samverkan där vi fungerar som ett team där alla bidrar till utveckling. Mer information om hur vi arbetar finns på vår hemsida: www.conexi.se.
Vi söker en arbetsstödjare med verksamhetsansvar till vår verksamhet i Uppsala. Just nu bedriver vi vår verksamhet i lokaler i Ekeby i Uppsala. I vanliga fall finns vi på IKEA Uppsala. Vi söker dig som trivs med att vara i utveckling och att arbeta nära deltagare, medarbetare och näringslivet.
Verksamheten genomförs i lokaler i Ekeby där deltagarna i ett första steg erbjuds arbetslivsförberedande kurser. Efter genomförda kurser påbörjas arbete tillsammans med individen med att söka en passande arbetsplats i näringslivet. Stort fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Vi arbetar aktivt tillsammans med utvärdering, måluppföljning och en tydlig målbild framåt. Vi värnar om ett gott samarbete med de företag i näringslivet vi samarbetar med och dess personal vilket kräver ett aktivt uppsökande arbetssätt. Arbetet verkställs med utgångspunkt från individens önskemål och behov, vilket kräver en förmåga till ständig förändring och anpassning.
Verksamhetsansvar innebär att leda verksamheten mot uppsatta mål och att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter samt CONEXI:s riktlinjer. Du har personalansvar över ditt team vilket inkluderar att hålla löne-och medarbetarsamtal, ansvar för teamets kompetensutveckling samt ett delegerat arbetsmiljöansvar. Du skapar förutsättning för att tillsammans med dina kollegor driva verksamhetens processer och utveckling. CONEXI är en planorganisation där vi alla är i grunden arbetsstödjare med målgruppen i fokus. Vi värderar samarbete och prestigelöshet högt och lär genom varandra.
Kvalifikationer för tjänsten:
Erfarenhet kring autismspektrumtillstånd/NPF
Utbildning som socionom, arbetsterapeut, pedagog eller annan likvärdig högskoleutbildning är ett krav. Din utbildningsbakgrund behöver stämma överens med de formella krav som gäller för att vara tillståndsbärare för en LSS-verksamhet enligt IVO samt kommunens avtal.
Utbildning i socialrätt är ett krav.
Du behöver ha tidigare dokumenterad erfarenhet av ledaruppdrag inom LSS och/eller omsorg.
Du behöver ha minst 2 års erfarenhet inom vård- och omsorg.
Du behöver ha god vana av dokumentation i digitala system samt att arbeta i Officepaketet.
B-körkort är önskvärt
Du har förmåga att planera och genomföra ditt arbete självständigt men i samverkan med kollegor, deltagare, näringsliv och myndigheter. Du stimuleras av att verka i processer, arbeta mot uppsatta mål och bidra till människors utveckling. Som person är du initiativtagande, självständig, lösningsfokuserad och ansvarsfull.Publiceringsdatum2025-10-29Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare med tillträde snarast/enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad 100 %, dagtid - måndag till fredag.
Lön
Enligt överenskommelse
Kontaktpersoner
Anna Karlmar, VerksamhetschefAnna.karlmar@conexi.se
0708-49 44 65
Ansökan
Vi ser fram emot att få din ansökan via e-post till anna.karlmar@conexi.se
så snart som möjligt då urval sker löpande, dock senast 2025-11-12.
Genom att du mejlar en ansökan till CONEXI samtycker du till att CONEXI får samla in, använda och inom CONEXI överföra dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter och raderas när rekryteringsprocessen är klar.
Vi hantera alla rekryteringar internt och undanber oss därför annonserings- och rekryteringshjälp.
