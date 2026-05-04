Arbetsmiljösamordnare till Falkenberg Energi
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor och vill jobba verksamhetsnära i en roll som är både operativ och strategisk. Välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsgivare
Falkenberg Energi AB är ett kommunägt bolag. Hos oss får alla kunder möjlighet att bli mer hållbara. Vi arbetar ofta och gärna tillsammans och tänker hållbarhet på kort och lång sikt. Vi erbjuder 100 % fossilfri fjärrvärme, är pionjärer med el märkt Bra Miljöval, nyttjar smart teknik i elnätet och brinner för våra kunders solenergi. Bolaget är förnybart till 100 % och vi har redan klarat Parisavtalets mål om att vara klimatneutrala till år 2050. Ändå fortsätter det proaktiva arbetet med att ständigt förändra och förbättras. Vi är drygt 50 anställda, omsätter 440 Mkr och har god lönsamhet. För mer information om företaget se vår hemsida www.falkenberg-energi.se
Vad erbjuder rollen?
I rollen som Arbetsmiljösamordnare hos oss kommer du arbeta både operativt och strategiskt. Din huvudsakliga uppgift blir att stödja verksamheten i operativa arbetsmiljöfrågor ute på plats inom fjärrvärme och elnätsentreprenad. Du kommer också att ansvara för att driva och utveckla vårt strategiska arbetsmiljöarbete framåt. Vi ger dig goda möjligheter att forma din roll, skapa struktur och bidra med din kunskap.
Rollen är varierande och innebär bland annat att:
• Självständigt driva, stödja och coacha chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljöarbete
• Projektleda relevanta arbetsmiljö- och miljöprojekt samt sköta omvärldsbevakning
• Ta fram och genomföra verksamhetsanpassade arbetsmiljöutbildningar
• Vara expertstöd i frågor som rör säker arbetsmiljö, framförallt inom bygg/anläggningsarbete och fasta driftställen
• Koordinera och medverka vid skyddsronder och interna revisioner
• Genomföra riskanalyser och orsaksutredningar
Rollen är viktig för bolagets utveckling och du kommer att ha en ha en rådgivande funktion gentemot chefer och ledning där du bidrar med analyser, uppföljning och beslutsunderlag inom arbetsmiljöområdet. Du rapporterar till vår stabschef.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom arbetsmiljö och några års arbetserfarenhet av en liknande roll, gärna med både operativt och strategiskt fokus. Det är en fördel om du har en bakgrund inom energi-, bygg- eller industribranschen. Du har också:
• Erfarenhet av riskanalyser och orsaksutredningar
• Gedigen kunskap om arbetsmiljölagstiftning
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du strukturerad och kommunikativ med ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor. Du har förmåga att inspirera andra i arbetsmiljöarbetet och driver dessa frågor självständigt och målmedvetet. Du är utvecklingsorienterad med insikten i att allt vi gör ska leda till trygga och säkra anläggningar och arbetsplatser. För att trivas hos oss är det också viktigt att du har en prestigelös inställning med fokus på samarbete utifrån vår gemensamma värdegrund - engagemang, öppenhet och ansvar.
Är detta din perfekta match?
Hos oss får du en verksamhetsnära och inflytelserik roll i ett bolag med ett viktigt samhällsuppdrag - i en organisation där beslutsvägarna är korta och engagemanget högt. Vi vill skapa ett proaktivt förhållningssätt inom arbetsmiljöområdet som bidrar till utveckling av vår verksamhet. Vi erbjuder attraktiva förmåner och en arbetsplats där balans mellan arbete och fritid är viktigt.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdatum är 2026-05-31. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Maria Skärström på maria@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
