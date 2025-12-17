Arbetsmiljöhandläggare
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2025-12-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Gotland
, Valdemarsvik
, Nynäshamn
, Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig! Gotlands regemente söker en Arbetsmiljöhandläggare till Personalavdelningen på Regementsstaben.
Personalavdelning
Personalavdelningen är ansvarig för samtliga processer inom HR vid Gotlands regemente. Din närmsta chef är Personalchefen och några av dina närmsta kollegor är HR-chef och HR-specialist. Vi arbetar med stöd inom HR mot hela organisationen genom rådgivning och styrning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som arbetsmiljöhandläggare stödjer du chefer på alla nivåer i att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i såväl fysisk, psykosocial som organisatorisk arbetsmiljö enligt Försvarsmaktens och förbandets fastställda rutiner. Du är vår expertresurs inom arbetsmiljölagstiftningen och du kommer att arbeta både med utveckling av våra rutiner inom området samt med handläggning av enskilda arbetsmiljöfrågor och anmälningar av tillbud, olycksfall och ohälsa. Genomföra analyser av resultatet av vår återkommande medarbetarundersökning samt avvikelserapportering och ta fram handlingsplaner vid behov. Du kommer att planera och genomföra arbetsmiljöaktiviteter, samordna och genomföra utbildningar samt utredningar, en del av detta är att planera och samverka inför arbetsmiljökommitté 4 gånger/år. Du kommer att arbeta med likabehandlingsfrågor och ovälkommet beteende samt vara beredd att arbeta operativt med ytterligare processer som är vanligt förekommande inom HR, exempelvis rekrytering och rehabilitering. Försvarsmakten är i en starkt tillväxt och det innebär att arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Du ska, självständigt och i samarbete med andra funktionsföreträdare, kunna utföra utvecklings- och uppföljningsarbete inom arbetsmiljöområdet. Du kommer även att delta och vara P 18s representant i nätverk tillsammans med andra arbetsmiljöhandläggare inom Försvarsmakten. Därtill ansvarar du för att löpande hålla dig uppdaterad i arbetsmiljölagstiftningen och utveckling inom arbetsmiljöområdet, i syfte att säkerställa att arbete och stöd alltid sker mot bakgrund av gällande lagstiftning.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom Personal/HR eller motsvarande högre utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Några års dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbetsmiljöarbete. Har kunskaper både inom teoretiskt och praktiskt arbetsmiljöarbete samt erfarenhet av konsultativt arbete gentemot framförallt chefer på olika nivåer
• Erfarenhet av HR-arbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• God datorvana
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du är positiv, förtroendeingivande och har god förmåga att skapa kontakter. Vi ser att du har förmågan att arbeta självständigt likväl som att du kan samarbeta i olika sammansatta gruppkonstellationer.
Du har ett analyserande, drivande och kommunikativt förhållningssätt utefter centrala styrningar och mål. Du har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förmedla dina kunskaper inom arbetsmiljöområdet till organisationens chefer genom såväl utbildning som framarbetade rutiner. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Fördjupad universitets- eller högskolestudier inom arbetsmiljö och arbetsmiljörätt
• Erfarenhet inom Försvarsmakten eller annan offentlig eller statligt arbete.
• Erfarenhet av att hålla utbildningar
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med 6 mån provanställning
Sysselsättningsgrad (heltid): 100 %
Arbetsort: Tofta
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Här kan du läsa mer om att arbeta civilt inom Försvarsmakten: www.jobb.forsvarsmakten.se/sv/jobba-iforsvarsmakten/tre-inriktningar/civil/
För upplysningar om befattningen kontakta:
HR-chef Pia-Maria Larsson
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Ulrica Löfgren
Fackliga företrädare:
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Simona Malmros
SEKO Fredrik Olsson
SACO FM
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på telefon 0505-451000.
Perioden från den 19 december 2025 till den 6 januari 2026 är möjligheten till frågor begränsad. Lämna meddelande så återkommer vi så fort möjlighet ges.
Sista ansökningsdag
2026-01-15
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Gotlands regemente återupprättades den 1 januari 2018 för att stärka Försvarsmaktens närvaro på den strategiskt viktiga ön. Sedan 2020 utbildas återigen värnpliktiga på P 18 och förbandet kommer stegvis att tillföras fler förmågor under perioden fram till 2030.
Läs gärna mer på www.forsvarsmakten.se/p18
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9649465