Arbetsmarknadssekreterare till Kompetenscentrum
Vill du vara med och stärka vägen till arbetsmarknaden för kommuninvånare och bidra till ökad självförsörjning i Kungsbacka? Nu söker vi en engagerad och resultatinriktad Arbetsmarknadssekreterare till Kompetenscentrum!
Rollen som Arbetsmarknadssekreterare hos oss
Som Arbetsmarknadssekreterare hos oss arbetar du process- och målinriktat tillsammans med kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.
Din uppgift är att vägleda individer mot egen försörjning genom att kartlägga behov, skapa aktiva arbetsmarknadsplaner, sätta tydliga kort- och långsiktiga mål och säkerställa kontinuerlig uppföljning.
En stor och viktig del av arbetet innebär täta fysiska möten med deltagare på Kompetenscentrum samt dokumentation och systematisk uppföljning. Du arbetar nära kollegor och samverkansparter både internt och externt, och tillsammans bidrar ni till att fler Kungsbackabor når arbete eller studier.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
- Möta och vägleda kommuninvånare i första steget mot arbete och självförsörjning
- Utforma individuella arbetsmarknadsplaner och följa upp dessa regelbundet
- Stötta individer i att sätta och nå både kortsiktiga och långsiktiga mål
- Samordna insatser tillsammans med interna och externa samarbetspartners
- Dokumentera och arbeta strukturerat i digitala system
- Träffa deltagare fysiskt på KompetenscentrumProfil
Som person är du trygg i mötet med människor och har förmågan att motivera individer vidare mot arbete. Du arbetar lika väl självständigt som tillsammans med andra, har förmågan att hålla fokus på mål och processer, och trivs i ett arbete med högt tempo och omväxlande förutsättningar.
Du är flexibel, kan ställa om snabbt och har god förmåga att anpassa ditt bemötande efter individens situation. Du värdesätter olikheter och har god förståelse för hur bakgrund, kultur och livserfarenhet påverkar människor. God kommunikativ förmåga på svenska, både muntligt och skriftligt, är en förutsättning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- samhälls- och/eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning eller annan relevant utbildning
- kunskap om arbetsmarknads- och utbildningsfrågor
- god vana av att arbeta med digitala verktyg och digital kommunikation
- erfarenhet av att arbeta coachande och motiverande med individer
Det är meriterade om du har:
- erfarenhet från process- och resultatstyrd verksamhet
Läs gärna mer om oss
Arbetsmarknadsenheten Planering & Uppföljning är en del av Kompetenscentrum inom Gymnasium & Arbetsmarknad. Vi arbetar för att stötta kommuninvånare i att effektivt ta steget närmare arbetsmarknaden. Vi utgår från att arbete är en friskfaktor för individ, familj och samhälle. Hos oss möts du av ett starkt arbetsmarknadsperspektiv, en engagerad arbetsgrupp och ett viktigt samhällsuppdrag.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid med start 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig till 1 maj 2027.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv - på riktigt? Då kan det här vara din nästa utmaning. Varmt välkommen med din ansökan senast 12 april.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/223".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Anette Skårvik 0300-838793
9828246