Arbetsmarknadskonsulent

Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Om tjänsten
Du kommer att tillhöra arbetsmarknadsenheten där vi arbetar med KAA, feriearbeten, projektet "steget fram", fritidsbanken samt kommunens arbetsmarknadsarbete. Sedan januari 2025 finns även kommunens "verksamhetsservice" som en del av kommunens arbetsmarknadsarbete.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår det att vara en länk mellan elever/deltagare och arbetsmarknad/vuxenutbildning med målet egen försörjning genom arbete eller studier. En del i arbetsuppgifterna är även att vara "teamleader" för de anställda inom verksamhetsservice. I jobbet ingår kontakter med arbetsgivare inom såväl näringsliv, offentlig verksamhet och frivilliga organisationer. Rekvirering av praktikplatser
samt matchning mot arbetsmarknadens behov.
Uppdraget kräver att du är flexibel, lösningsfokuserad och kreativ.Kvalifikationer
Du bör ha ett brett kontaktnät i det lokala arbetslivet och tycka att det är viktigt att bygga hållbara samarbeten och relationer.
Du har ett stort intresse för samhällsfrågor generellt och med specifika kunskaper inom utbildning och arbetsmarknad.
Du ska helst ha en lämplig eftergymnasial utbildning men vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är strukturerad med god administrativ förmåga och kan formulera dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbete med supported employment, BIP-metoden eller andra vetenskapligt förankrade metoder.
Hos oss har du tillgång till förmåner såsom semesterväxling, löneväxling och möjlighet till distansarbete. Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid. Som anställd hos oss får du både yrkesmässig och personlig utveckling. För att läsa mer om våra förmåner klicka här Personalförmåner | Älvsbyns kommun
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid.
Sista ansökningsdatum 2026-02-08
Löpande intervjuer kommer skeErsättning
Lönen är individuell, ange gärna löneanspråk.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.
I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
