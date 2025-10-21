Arbetsmarknadskonsulent
2025-10-21
Om rollen och dina arbetsuppgifter
För att fler unga vuxna i åldern 16-29 år ska få möjlighet att påbörja arbete eller studier och därigenom stärka sin självständighet, driver Lunds kommun ett projekt i samverkan med FINSAM Lund och Europeiska socialfonden (ESF).
Initiativet startade hösten 2020 och pågår till december 2028. Projektet vänder sig till unga vuxna som, av olika orsaker, inte får sina behov tillgodosedda inom ramen för ordinarie arbetsmarknadsinsatser och därför behöver ett mer individuellt anpassat stöd.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Målet är att erbjuda unga ett individanpassat och evidensbaserat stöd som stärker deras möjligheter att påbörja arbete eller studier utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans med ungdomen utformar du en konkret plan för vägen framåt - mot arbetslivet, utbildning eller deltagande i ordinarie insatser.
Genom att använda motiverande samtal (MI) vägleder du individen i sin förändringsprocess. Du samarbetar aktivt med bland annat studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården för att samordna insatser, planera studiebesök på arbetsplatser och arrangera informationsträffar. En viktig del av uppdraget är också att bygga relationer med föreningsliv och näringsliv för att skapa nya vägar mot arbete eller studier.
Arbetet bedrivs både individuellt och i grupp, vilket gör erfarenhet av att leda gruppverksamhet särskilt värdefull.
Du ska arbeta metodtroget efter Case Management- resursmodellen (CM) och Supported Employment/ Education (SE /SEd) - metoderna beroende på din funktion i projektet. I projektet följer vi forskningen från Växthuset i Danmark (BIP).
Dina närmsta kollegor jobbar i ett systerprojekt med inriktning på vuxna samt på enheten 18-24 där det idag arbetar arbetsmarknadskonsulenter, socialsekreterare samt ekonomihandläggare.
Vi söker dig
Vi söker dig som har
- Universitets- eller högskoleutbildning, gärna med beteendevetenskaplig inriktning eller annan relevant utbildning (t.ex. arbetsterapeut, studie- och yrkesvägledare).
- Erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsinsatser inom kommunal, statlig eller privat verksamhet.
- Tidigare erfarenhet av att ge individuellt anpassat stöd till personer utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.
Det är ett plus om du har:
- Arbetat uppsökande mot arbetsgivare
- Utbildning i Supported Employment (SE), Case Management (CM) och Motiverande samtal (MI)
- Kunskap om BIP-studien från Växthuset
- Erfarenhet av nätverkande och samverkan med olika aktörer
- Arbetat med målgruppen unga vuxna
Du har ett starkt engagemang för att stötta målgruppen i deras strävan att etablera sig eller återvända till arbetsmarknaden. Ditt arbete kommer att präglas av ett individfokuserat förhållningssätt, samtidigt som du aktivt bidrar till projektets gemensamma insatser. Tillsammans med övriga medarbetare skapar du mervärde för målgruppen, exempelvis genom gruppaktiviteter och gemensamma studiebesök. Vi söker dig som har god initiativförmåga, är samarbetsinriktad och har ett genuint intresse för utvecklingsarbete.
Intervjuer sker löpande. I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Tjänsten är på heltid med start omgående.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
månadslön Så ansöker du
