Arbetsledare-Simrishamn
2026-02-10
Vi söker två Teamleaders till livsmedelsproduktion
Är du en engagerad ledare med ett coachande förhållningssätt och ett starkt intresse för människor och utveckling? Vill du vara en del av en lärande organisation i framkant, där kvalitet, säkerhet och innovation står i fokus?
Nu söker vi två Teamleaders till vår kunds livsmedelsproduktion - en möjlighet för dig som vill leda, utveckla och påverka framtidens produktion!
Om rollen
Som Teamleader får du en nyckelroll i att planera, leda och följa upp det dagliga produktionsarbetet. Du leder med ett coachande ledarskap där du inspirerar, stöttar och utvecklar dina medarbetare till att nå sin fulla potential.
Du verkar i en lärande organisation, där delaktighet, kompetensutveckling och ständiga förbättringar står i centrum. Genom tydlig kommunikation, närvaro och engagemang skapar du förtroende och driver både teamet och produktionen framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, leda och följa upp produktionsarbete
• Coacha, instruera och utveckla personalen i arbetsmoment och rutiner
• Säkerställa att alla medarbetare har rätt kunskap och förutsättningar för att lyckas i sina arbetsuppgifter
• Följa upp att instruktioner, rutiner och processer efterlevs
• Förebygga och hantera konflikter - du är en trygg och tydlig ledare som skapar laganda
• Säkerställa att produktionen sker enligt gällande livsmedelssäkerhetsstandard
• Arbeta aktivt för en säker, trivsam och inkluderande arbetsmiljö
• Delta i förbättringsprojekt och bidra med idéer som effektiviserar och utvecklar verksamheten

Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot livsmedel, teknik eller produktion
• Minst 2-3 års erfarenhet av arbetsledning
• God kännedom om livsmedelshygien, kvalitetssäkring och produktionsteknik
• Förståelse för maskinell produktion och hantering av produktionsutrustning
• Erfarenhet av produktionsplaneringssystem och rapportverktyg (t.ex. M3)
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete enligt HACCP, ISO 22000, BRC eller liknande livsmedelssäkerhetsstandard
Personliga egenskaper
Du är en coachande ledare som tror på delaktighet och lärande som vägen till framgång. Du motiveras av att se människor växa och trivs med att arbeta nära verksamheten.
Du är trygg i din roll, kommunikativ och har förmågan att skapa engagemang och ansvarstagande i teamet.
Vi erbjuder
En utvecklande och ansvarsfull roll i en lärande och framtidsorienterad organisation där du får vara med och påverka. Här får du möjlighet att arbeta i ett företag som satsar på innovation, hållbarhet och medarbetarnas utveckling - tillsammans skapar ni framtidens livsmedelsproduktion.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Kontakt
Processbemanning AB ann@processbemanning.se 042-210299 Jobbnummer
9734937