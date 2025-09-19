Arbetsledare till Olofsson Bygg
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2025-09-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Är du byggingenjör i början av din karriär? Olofsson Bygg växer och söker nu en engagerad och driven Arbetsledare som vill ta ansvar och bidra till framgångsrika projekt. Här får du möjlighet att utvecklas i rollen och ansvara för både stora och små projekt i en spännande och varierande arbetsmiljö. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Arbetsledare hos Olofsson Bygg får du möjlighet att driva egna mindre projekt med fullt ansvar, från planering och resurshantering till dokumentation, ekonomi och kontakt med olika parter. Du kommer också delta i större projekt som delade entreprenader, där Platschef har det övergripande ansvaret, men där du får stort ägandeskap över utvalda delar av projektet.
Projekten fokuserar främst på byggnation av logistikhallar, och projektgruppernas storlek varierar beroende på projektets omfattning. Som Arbetsledare är du på plats på byggarbetsplatsen måndag till torsdag under byggperioden, med resor till olika delar av Sverige beroende på projektets placering. Rollen passar dig som uppskattar variation i arbetsdagen och möjligheten att resa i tjänsten.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett företag med en familjär kultur och högt i tak
• Förmånsbil
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant högskole- eller yrkesutbildning inom bygg, exempelvis som byggingenjör
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet av liknande roll inom byggbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven
• Flexibel
• Kommunikativ
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
"Olofsson Bygg & Entreprenad AB är ett väletablerat byggföretag med stark förankring i Sjuhärad. Sedan starten 1970 har företaget utvecklats från ett enmansföretag till en betydande aktör inom byggbranschen. Efter ett ägarskifte 2007 har Olofsson Bygg fokuserat på större entreprenader och erbjuder idag helhetslösningar inom logistik, konceptbyggnation och entreprenad. Med korta beslutsvägar, lyhörd service och erfarna medarbetare strävar Olofsson Bygg efter att skapa moderna byggnader som står sig över tid".
Läs mer om Olofsson Bygg här! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9516408