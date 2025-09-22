Arbetsledare / Servicekoordinator
2025-09-22
Arbetsledare / Servicekoordinator
KAESER Kompressorer i Täby
Har du erfarenhet av serviceplanering eller att koordinera projekt? Är du dessutom en erfaren ledare och vill ansvara för ett team av engagerade servicetekniker? Då kan rollen som Arbetsledare / Servicekoordinator hos oss på KAESER Kompressorer vara precis rätt för dig!
I denna nyckelroll ansvarar du för att distansleda en servicegrupp på sju tekniker som arbetar i Skåne. Din uppgift är att hålla ihop hela servicekedjan, från första kontakt till slutfört uppdrag. Du har en förmåga att på ett noggrant och strukturerat sätt planera, koordinera och följa upp ett brett serviceflöde.
Uppdragen kommer in från flera håll, och du har daglig kontakt med både kunder, dina egna servicetekniker och företagets säljare. Du är den som ser till att inkommande uppdrag fördelas och utförs effektivt.
I rollen ansvarar du för att planera teknikernas schema, hantera administrationen av arbetsrapporter och faktureringsunderlag samt att följa upp alla service- och installationsuppdrag. Du kommer också att vara en viktig länk mellan våra kunder och serviceteamet. Dessutom får du vara med och utveckla dina medarbetare genom att hålla i löne- och utvecklingssamtal.
Din arbetsplats blir på vårt moderna huvudkontor i Täby där vi är 35 personer, varav fem kollegor som har samma roll som du.
Du kommer att resa till ditt team ca fyra till sju gånger per år.
Några ord från Johan, Teamleader för Servicekoordinatorerna
"Vi är ett härligt gäng i gruppen och har en fin dialog med kollegor runt om i landet. KAESER är absolut det bästa företag jag jobbat på."
Vad har Magnus Wester, Servicechef att säga om hur det är att jobba på KAESER?
"Jag har arbetat drygt 20 år i företagets serviceorganisation och har aldrig haft en dålig dag!
Vi försöker alltid arbeta flexibelt och vara snabba i våra beslut och agerande. Att ge kollegorna frihet i arbetet är mycket viktigt för mig. Vi har ett gemensamt uppdrag och tydliga rutiner. Hur en individ eller grupp utifrån dem tar sig an uppgiften är för mig ganska oviktig, det viktigaste är att uppgiften blir löst och att personen eller gruppen är nöjd och stolt med resultatet.
Att kollegor trivs och har roligt på jobbet är A och O för framgång. Jag brukar ofta vilja att gruppen stannar upp och tänker på hur långt vi kommit, hur bra vår grupp och vårt samarbete fungerar. Jag upprepar ofta hur stolt jag är över att leda en grupp som denna!"
Vem är du?
Vi tror att du är en serviceinriktad person med ett gott sinne för ordning och reda. Du är van att arbeta självständigt och hantera direkta kundkontakter, och du har inga problem med snabba vändningar när det behövs. Du trivs med att leda andra och har förmågan att stötta och entusiasmera dina medarbetare.
Dina kunskaper:
Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper och det är ett plus om du har erfarenhet av affärssystem som SAP och CRM.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Van ledare.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder dig en mycket intressant tjänst i ett rikstäckande team där vi värdesätter samarbete och har roligt tillsammans. Du får stöttning av dina kollegor i teamet och får all den utbildning du behöver i våra arbetssätt och affärssystem för att snabbt komma in i rollen.
Det finns möjlighet till distansarbete vissa dagar i veckan. Du anställs hos en stor och trygg arbetsgivare, i en viktig roll inom bolaget. I din anställning ingår diverse olika förmåner, så som ITP 1 tjänstepension (kollektivavtal med Teknikföretagen), friskvårdsbidrag och årliga hälsoundersökningar.
Låter det som en spännande utmaning? Vi ser fram emot din ansökan!
På KAESER har vi ambitionen att vara Sveriges bästa arbetsgivare och vi har alltid höga betyg i våra medarbetarundersökningar. Vi är stabila i vår mer än 100-åriga historia, där vi tror att god trivsel och bra förhållanden skapar bättre resultat.
Våra kärnvärden är:
Hjärta: Vi har roligt på jobbet, är stolta, engagerade och samarbetar prestigelöst.
Hjärna: Vi förstår att kunskap och kompetens som förbättrar för kunden är vårt levebröd och sätter den alltid främst.
Här: Vi är närvarande, engagerade och snabba i reaktioner och problemlösning internt och mot våra kunder.
Vill du veta mer?
Kontakta då Servicechef Magnus Wester på 08-544 44 335. Vi håller intervjuer löpande, skicka därför din ansökan snarast.
Är du mer nyfiken på vad jobbet innebär? Här kan du se en film om vad vår Servicetekniker Mats säger om sitt jobb: https://youtu.be/NN2nF5_9ruI
KAESER KOMPRESSOREN är en av de världsledande tillverkarna och leverantörerna av produkter och tjänster inom området tryckluft. KAESER grundades 1919 som maskinverkstad och producerar idag vid två produktionsanläggningar i Tyskland. Företaget sysselsätter cirka 8000 medarbetare världen över. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Detta är ett heltidsjobb.
Kaeser Kompressorer AB
Kaeser Kompressorer AB Jobbnummer
9519018